Haberler

Asya Borsalarında Teknoloji Hisseleri Düşüşte

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya borsalarında ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin etkisiyle negatif seyir gözlemleniyor. Qualcomm'un güçlü sonuçlarına rağmen hisseleri değer kaybederken, Japonya ve Çin'deki ekonomik veriler de iç talebi olumsuz etkiliyor.

Asya borsalarında ABD'li teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de teknoloji hisselerinin değerlemelerine ilişkin soru işaretleri sürüyor. Yarı iletken üreticisi Qualcomm'un hisseleri, karı ve gelirinin üç aylık dönemde beklentileri aşması ve güçlü öngörülerde bulunmasına rağmen yüzde 3,6 geriledi.

Bunun yanı sıra ABD yönetiminin yapay zeka sektörünü destekleme niyetinde olmadığı yönündeki haber akışları, piyasalarda yarı iletken hisseler üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüş yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Bölgedeki yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da eylülde hanehalkı harcamaları yıllık bazda yüzde 1,8 ile beklentilerin altında kaldı.

Analistler, ülkede enflasyonun yeniden ivme kazanmasının maaş artışlarının yetersiz kalmasına yol açtığını, bu durumun da iç talebin ana taşıyıcısı konumundaki hanehalkı bütçesi üzerinde baskı oluşturarak harcama eğilimini sınırladığını kaydetti.

Bölgede açıklanan diğer verilerde ise Çin'de ekim ayında ihracat yıllık bazda öngörülerin aksine yüzde 1,1 azalırken, ithalat aynı dönemde yüzde 1 arttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,21 düşüşle 50.270 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,81 azalışla 3.953 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.000 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 26.187 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 83.044 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! Süper Lig kulübü başkanı ve 17 hakem gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı puan alamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı puan alamazdık" diyor
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider

Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider
Hayallerin bittiği o an: Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki var

Hayallerin bittiği o an: Taraftardan büyük tepki var
Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı sessiz sedasız dev zam geldi
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
title