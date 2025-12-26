Haberler

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Güncelleme:
Asya borsalarında işlem hacimleri genel olarak düşük kalırken, Güney Kore ve Japonya'daki teknoloji ve yarı iletken hisseleri önemli artışlar gösterdi. Japonya'daki enflasyon verileri yatırımcıların gündeminde. Hong Kong'da Noel tatili nedeniyle işlem yok.

Asya borsalarında Hindistan hariç pozitif bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, Asya tarafında işlem hacimlerinin ortalamanın altında kaldığı görülüyor. Bölgede, Güney Kore ve Japonya'da teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki yükselişler dikkati çekiyor.

Güney Kore'de Kospi endeksinde bulunan Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 6,3, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5,1 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 1,9 artışla günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri de yüzde 2,2, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 2,3, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 1,6 yükselişle kapandı.

Öte yandan bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Japonya'daki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2 ve çekirdek TÜFE de yüzde 2,3 ile tahminlerin altında yükseldi. Kasımda Tokyo TÜFE yüzde 2,7 artmıştı.

Ülkede kasım ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aynı döneme dair perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,6 artarak beklentilerin üzerinde gelirken, yıllık bazda yüzde 1 yükselişle tahminlere paralel gerçekleşti. Sanayi üretimi ise kasımda aylık yüzde 2,6 ve yıllık yüzde 2,1 azalışla öngörülerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,62 yükselişle 50.719 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,51 artışla 4.129,68 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 3.962,6 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 85.083 puanda bulunuyor. Hong Kong'da ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
