Asya borsaları negatif seyrediyor

Güncelleme:
Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi satış ağırlıklı bir seyir yaşanıyor. Fed yetkilileri arasındaki farklı görüşler, piyasalarda risk iştahını azaltıyor. Japon yarı iletken hisselerinde görülen düşüş dikkat çekerken, piyasa verileri de deflasyon endişelerini tetikliyor.

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı öncesi satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, azalan küresel risk iştahı bölge piyasalarında etkili oluyor.

Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme beklentileri risk iştahının azalmasına yol açıyor.

Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, bir kısmı faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğunu ve indirimi desteklediklerini ifade etmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde. 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.

Asya bölgesindeki yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarını beklerken, yarı iletken hisselerindeki düşüş dikkati çekiyor.

Japon yarı iletken hisselerinde görünüm negatif

Trump, ulusal güvenliğin güçlü şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın "H200" çiplerinin, Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini duyurmuştu. Bundan yüzde 25 pay alacaklarını belirten Trump, aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını ifade etmişti.

Trump'ın duyurusu sonrasında yükselen Nvidia hisseleri, dün Çin'in, yerli şirketlerin bu çipleri satın almasını kısıtlayacağı veya engelleyeceği yönündeki haberin ardından kazançlarını geri verdi.

Söz konusu gelişmeler bölge piyasalarına da yansırken, Japon yarı iletken hisselerinde gün içinde düşüşler izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 4,2, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 1,4 ve gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 1,1 değer kaybıyla işlem gördü.

Çin'de ÜFE deflasyona işaret etmeyi sürdürdü

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da kasım ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

Çin tarafında üretici fiyatlarında yaşanan düşüş, kasım ayında da devam etti. Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme kasımda da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerden fazla düştü.

Ülkede, aynı döneme ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi ise deflasyon kaygılarını sınırlı da olsa azaltırken, yıllık bazda yüzde 0,7 artışla tahminlere paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 50.595,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,21 azalışla 4.135 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 değer kaybıyla 3.903 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının hemen altında 25.430 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,10 kayıpla 84.610 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
