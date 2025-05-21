Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor, Japonya'nın Dış Ticaret Verileri Endişe Verdi

Asya borsaları, tarifelerin ekonomideki etkilerine odaklanırken, Japonya hariç pozitif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceği yönündeki açıklamaları, risk iştahını baskılıyor.

Asya tarafında ise Japonya'da açıklanan zayıf dış ticaret verilerinin, ABD tarifelerinin etkilerini ortaya koymasıyla piyasalarda satış baskısı oluşturdu.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'nın ihracatı nisan ayında yüzde 2 artarak beklentilerin altında kaldı. Önceki ay ihracat yüzde 3,9 artış göstermişti. İthalat ise yüzde 2,2 azaldı. Böylece dış ticaret açığı 115,8 milyar yen (yaklaşık 800 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Analistler, ABD'nin otomobillere uyguladığı yüzde 25'lik tarifelerin, Japonya ekonomisinin büyümesinde kritik rol oynayan otomotiv sektörünü baskıladığını ve bu etkinin önümüzdeki dönemde makroekonomik verilerde daha belirgin şekilde hissedilebileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD ile Japonya arasındaki bakan düzeyindeki ticaret görüşmeleri bu hafta sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

Bunun yanında bölgenin en büyük ekonomisi olan Çin'de ihracatçıların ABD dışında pazar arayışında olduğu belirtiliyor. Allianz Trade anketinde ihracatçıların geçici tarife indirimlerine rağmen ABD'den uzaklaşmak istediği yönünde bilgi verdiği aktarıldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 37.313, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 2.626 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 3.389 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kazançla 23.782 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazanarak 81.654 puanda seyrediyor.