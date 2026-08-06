Asya Borsaları Karışık: Yapay Zeka Endişesi ve Çip Satışları

Asya borsaları, yapay zeka sistemlerine yönelik denetim ve ABD'de bazı şirketlerin beklentilerin altında kalan bilançolarla karışık seyrediyor.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, geliştirdiği yapay zeka modelinin test aşamasında bir şirketi hacklediğini bildirdi.

Söz konusu gelişmenin ardından yapay zeka sistemlerinin denetim altında tutulmasına yönelik endişeler de arttı. Yapay zeka teknolojilerine yönelik daha sıkı düzenleme ve frenleme ihtimali, sektörde uzun süredir tartışılan "yüksek değerleme" risklerini yeniden öne çıkararak teknoloji hisselerinde satışlara yol açtı.

Yapay zeka sistemlerine yönelik denetim ve düzenleme risklerinin artması ve ABD'de bazı şirketlerin beklentilerin altında kalan bilançoları bölgede yarı iletken sektöründe satış baskısı oluşturdu. Güney Kore'de SK Hynix hisseleri yüzde 9, Samsung Electronics hisseleri yüzde 5,7, Japonya'da Tokyo Electron hisseleri yüzde 5, Renesas Electronics hisseleri yüzde 3 düştü.

Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları ise 5 ay sonra artı tarafa geçti. Japon yatırımcılar geçen ay 477,9 milyar yen (yaklaşık 3,2 milyar dolar) düzeyinde net yabancı tahvil alımı yaptı.

Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 157,76 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun 48 saat içinde netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını ifade etti.

Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının da hala bir seçenek olduğunu söyledi.

Çin'den Japonya'nın "Çin tehdidi" söylemine tepki

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çın Şi, Japonya'nın yayımladığı savunma raporundaki "Çin tehdidi" söylemini eleştirerek Japonya'nın "güvenlik kaygılarını uzun süredir yürürlükte olan askeri kısıtlamaları kaldırmak için bahane olarak kullandığını" ileri sürdü.

Japonya'nın Çin'e yönelik suçlamalarının "hırsızın 'hırsız var' diye bağırmasına" benzediğini savunan Çin, raporun yanlış anlatımlarla dolu olduğunu ve "Japonya'nın güvenlik kaygılarını uzun süredir yürürlükte olan askeri kısıtlamaları kaldırmak için bahane olarak kullandığını" belirtti.

Çin, Japonya'daki iktidarın ülkenin 3 temel güvenlik belgesinin revizyon sürecini hızlandırdığını, savunma harcamalarını sürekli artırdığını, uzun menzilli saldırı kabiliyetlerini genişlettiğini ve askeri genişlemeyi devlet kurumları, sanayi ile kamuoyu yapısına yerleştirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Güney Kore'den nükleer denizaltı için ABD ile yakın işbirliği adımı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD ile nükleer enerjiyle çalışan denizaltıların üretimi için gerekli şartların sağlanması amacıyla istişarelerin önünü açmayı hedeflediklerini belirtti.

Güney Kore ve ABD ittifakının gemi üretimi gibi "stratejik alanlarda güçlendirilmesi" için çalışmalar yürüteceğini bildiren Hyun, Washington yönetimi ile ekonomi ve ticaret alanında yakın işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,58 azalışla 6.296 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,89 değer kaybıyla 65.712 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.898 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 kayıpla 25.442 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 78.794 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA