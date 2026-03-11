Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Hafta başında 114 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte borsalar üzerindeki satış baskısı azalsa da Orta Doğu'daki duruma ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, küresel enflasyon ve büyüme üzerindeki belirsizliğin artmasına neden oluyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları geriledi. Bu durum piyasaların bir nebze rahatlamasını sağladı.

Öte yandan, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin anlamlı şekilde hafiflediğine dair kayda değer bir işaret olmaması ve çatışmaların ne kadar süreceğine yönelik belirsizlikler, yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırıyor. Bu gelişmelerle Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Endekslerde toparlanma eğilimi dikkati çekiyor

Asya piyasalarında Orta Doğu'daki gerilim ve enerji tedariğine yönelik endişelerle bir süredir etkili olan satış dalgasının ardından bölge endeksleri toparlanma eğilimi dikkati çekiyor.

Hong Kong, Çin ve Güney Kore'de piyasalar hafta başından bu yana olan kayıplarını telafi ederken, yükselişlerde finans ve teknoloji sektörü başı çekiyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle bölgedeki petrokimya ve enerji firmalarının hisselerindeki satıcılı seyir bugün de etkili oldu.

Bölgede makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Japonya'da şubat ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,1 ile beklentilerin aksine azalırken, yıllık yüzde 2 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, Japonya'da üretici enflasyonundaki gerçekleşmenin jeopolitik gerilimlerin yükseldiği bir dönemde yatırımcıların risk algısının bir nebze azalmasında etkili olduğunu söyledi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın genel kurulu sona erdi

Bölgede ayrıca Çin'de danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 14. döneminin 4. yıllık genel kurul toplantısının kapanış oturumu yapıldı.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning ile ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelenleri katıldı.

ÇHSDK delegeleri, oturumda ulusal komite çalışma raporunu, danışma organının yeni dönem önerilerini içeren raporu ve genel kurul siyasi kararını oylayarak kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Li Çiang'ın kongreye sunduğu hükümetin çalışma raporunda yüzde 4,5 ila 5 olarak duyurduğu büyüme hedefinin sağlam bir temele dayandığını ve erişilebilir gördüklerini belirtmişti.

Ayrıca, raporda 2026'nın 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın ilk yılı olacağı ve 5 yıllık dönemde 109 büyük proje ve program ile kapsamlı bir yatırım faaliyeti yürütüleceği vurgulanmıştı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.610 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artışla 55.066 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 4.132 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 25.940 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 düşüşle 77.292 puan seviyesinde bulunuyor.