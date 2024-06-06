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Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

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Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararları belirsizlik yaratırken, ABD'de açıklanan istihdam verileri piyasaların yönünü belirleyecek.

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın kısa vadeli hedef oranını ne kadar artırması gerektiğinin nötr faiz oranı seviyesine bağlı olduğunu ve bu durumunda da belirsiz olduğunu ifade ederek, "Büyük bir hata yapmaktan kaçınmak için faiz kararlarında dikkatli hareket edeceğiz." dedi.

BoJ üyesi Toyoaki Nakamura da şu an için mevcut politikayı sürdürmenin uygun olduğunu söyledi.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından iş gücü piyasası verilerinin ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediği belirtilerek, özellikle yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceği ifade edildi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 38.746 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 3.049 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi tatil sebebiyle bugün işlem görmedi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 18.414 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 74.757 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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