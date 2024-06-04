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Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

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Asya borsaları ve küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izliyor. Japonya Maliye Bakanı'nın spekülasyonlara müdahale ettiklerini açıklamasıyla birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi düşerken, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise artış gösterdi.

Asya borsaları ve küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

Dün ülkede açıklanan verilerin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Öte yandan, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki " Spekülasyondan kaynaklanan aşırı döviz hareketlerini engellemek için piyasaya müdahale ettik." dedi.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yaklaşık bir ay önce döviz piyasasına müdahale ettiğini düşündüklerini ifade ederek, ilk kez resmi bir ağızdan müdahalenin gerçekleştiğinin teyidinin alındığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 38.805 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.662 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,4 artışla 3.092 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.496 puanda, altı hafta süren genel seçimlerin ardından oy sayımına geçilen Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 7,3 düşüşle 70.975 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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