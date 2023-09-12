Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Küresel piyasalarda yaşanan yükselişin Asya borsalarında oynaklığı artırdığı görülüyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın faiz artırım sinyali vermesine rağmen analistler, bu durumun uzun zaman alacağını düşünüyor. Çin'de ise devam eden yuan müdahalesi dolar/yuan paritesini etkilemiyor. Country Garden şirketi, tahvil ödemelerini son anda yaparak temerrüde düşmekten kurtuldu ve hisseleri değer kazandı. Asya borsalarında ise farklı seyirler görülüyor.

Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Küresel piyasalar, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişin genele yayılmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bu durum Asya piyasalarında oynaklığın artmasına neden oldu.

Analistler, dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleriyle olası faiz artırım sinyalini verse de bu durum için şartların oluşmasının uzun zaman alacağını düşündüklerini ifade etti.

Çin tarafında ise Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) devam eden yuan müdahalesiyle bugün dolar/yuan paritesi yatay bir seyir izliyor.

Öte yandan, bir süredir gündemi meşgul eden, Çin'de en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olarak bilinen Country Garden, vadesi gelmiş tahvil ödemelerini son anda yaparak temerrüde düşmekten kurtulmuştu. Şimdi de şirketin 6 tahvili için alacaklıların geri ödemelerini 3 yıl uzatmayı kabul ettiğine ilişkin haber akışının ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.536 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.142 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,95 artışla günü 32.776 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 146,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artarak 67.304 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyirle 18.080 puanda bulunuyor.