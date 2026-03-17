Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'daki devam eden jeopolitik risklere karşın teknoloji hisselerindeki yükselişlerle karışık seyrediyor.

Hürmüz Boğazı'nın tekrar geçişlere açılması için yapılan girişimler ve Boğaz'dan bazı ülkelere ait petrol tankerlerine geçiş izni verilmesinin ardından dün petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Söz konusu gelişmeler enerji maliyetlerindeki artıştan sarsılan hisse senedi piyasalarına sınırlı da olsa rahatlama getirdi.

Asya tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin artacağına yönelik iyimserlikler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret uzlaşısının etkisiyle risk iştahında toparlanmalar öne çıksa da karışık bir seyir izleniyor.

Güney Kore ve Hong Kong'da teknoloji hisselerindeki alıcılı seyir endekslerin pozitif tarafta kalmasında etkili oluyor.

ABD ve Çin tarifeler konusunda uzlaştı

Bölgede Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki tarife görüşmeleri de takip edilirken taraflar tarifelerin seviyesinin korunmasında anlaştıklarını bildirdi.

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, Çin ile ABD arasında istikrarlı ekonomik ve ticari ilişkilerin hem iki ülke hem de dünya için yararlı olduğunu belirterek, ticaret ve yatırımlarda işbirliğini teşvik etmek için ikili çalışma mekanizması oluşturmayı tartıştıklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin heyetiyle yapılan görüşmeyi "yapıcı" olarak nitelendirerek, "İlişkideki istikrarı gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı.

Avustralya'da RBA faiz artırdı

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak, yüzde 3,85'ten yüzde 4,10'a yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada ülkede enflasyonun 2022'deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düşmüş olsa da 2025'in ikinci yarısında önemli ölçüde güç kazandığı belirtilirken Orta Doğu'daki çatışmanın yakıt fiyatlarında keskin bir artışa neden olmasının enflasyona katkıda bulunabileceği kaydedildi.

Açıklamada, iş gücü piyasasının da son zamanlarda biraz daraldığını ve kapasite baskılarının daha önce değerlendirilenden biraz daha yüksek olduğu ifade edildi.

Bugünkü politika kararı çoğunlukla alındığı aktarılan açıklamada, 5 üyenin politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4,10'a çıkarılması yönünde, 4 üyenin ise politika faizinin sabit kalması yönünde oy kullandığı bildirildi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 5.640,5 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalışla 53.630,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 4.055 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 25.900 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 75.506 puan seviyesinde bulunuyor.