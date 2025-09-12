Asya Borsaları Faiz İndirim Beklentisiyle Rekor Kırıyor

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanının genişlediği öngörüsünün küresel risk iştahını beslemesiyle pozitif seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etti. Bu hızlanmanın ılımlı olması ve iş gücüne ilişkin risklerin devam etmesi ise Fed'in beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yapabileceğine dair öngörüleri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceği beklentileri güçlendi.

Bu durum, yatırımcı iştahını artırırken, New York borsasında endekslerin rekor kırmasını sağladı.

Nikkei 225 ve Kospi, rekor kapanış yapmaya hazırlanıyor

Asya tarafında da artan risk iştahı ve yarı iletken sektörü hisselerindeki yükselişin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 ve Güney Kore'de Kospi endeksi gün içinde rekor kırdı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazelemeye hazırlanıyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken ekipmanı üreticisi Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 4,7, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 2, fiber optik teknoloji alanında faaliyet gösteren Fujikura'nın hisseleri yüzde 1, yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri de yüzde 0,6 primle işlem görüyor.

Güney Kore tarafında da benzer bir seyir dikkati çekiyor. Yarı iletken imalatçısı SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,5, elektronik ekipman imalatçısı ve teknoloji şirketi LG Electronics'in hisseleri ise yüzde 2,5 artışla seyrediyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 1,2 ile tahminlerin üzerinde azaldı. Ülkede aynı dönemde kapasite kullanım oranı da yüzde 1,1 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 44.775 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselişle 3.388,30 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kazançla 3.880 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 26.415 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 81.923 puanda seyrediyor.