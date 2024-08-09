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Astoria Grande kruvaziyeri Sinop'a Limanına demirledi

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İzmir'den hareket eden Panama bandıralı yolcu gemisi Astoria Grande kruvaziyeri, 915 yolcusuyla Sinop Limanı'na demir attı. Gemiden çıkış yapan turistler, tur otobüsleriyle Sinop'taki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan hareket etti. 193 metre boyundaki geminin, 454 kişilik mürettebat ve 915 yolcusuyla akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine dönmek üzere limandan ayrılacak.

Astoria Grande kruvaziyeri Sinop'a Limanına demirledi.

İzmir'den hareket eden Panama bandıralı yolcu gemisi Astoria Grande kruvaziyeri, 915 yolcusuyla Sinop Limanı'na demir attı. Gemiden çıkış yapan turistler, tur otobüsleriyle Sinop'taki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan hareket etti.

193 metre boyundaki geminin, 454 kişilik mürettebat ve 915 yolcusuyla akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine dönmek üzere limandan ayrılacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Panama Rusya İzmir sinop Soçi Denizcilik Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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