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Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi

Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi
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Astoria Grande isimli kruvaziyer, bin 114 Rus turist ve 442 mürettebatıyla birlikte Samsun Limanı'na demirleyerek Samsun ve Amasya'yı ziyaret edecek.

Astoria Grande kuruvaziyeri, bin 114'ü Rus turist toplam bin 556 kişilik kafilesiyle Samsun Limanı'na demirledi.

Kruvaziyer turizminin hız kazandığı Samsun'da Astoria Grande adlı kuruvaziyer, kısa bir sürelik aranın ardından tekrar Samsun'a geldi. Rusya'nın Sochi şehrinden demir alan ve sırasıyla İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından da Samsun'a gelen kruvaziyerde bulunan bin 114'ü turist, 442'ü mürettebat olmak üzere toplam bin 556 kişilik kafile, Samsun ve Amasya'da vakit geçirecekler.

Samsun'da gezecek turistler Bandırma Gemi Müzesi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, AVM'ler, Baruthanedeki plaj ve Vezirköprü'de zamanını değerlendirecek.

Amasya'ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi, Çakallar Tepesi gezisi ve serbest zamanlı gezecekler.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a doğru yola çıkacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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