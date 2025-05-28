Astor Enerji, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda 74. Sıraya Yükseldi

Astor Enerji, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda 74. Sıraya Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astor Enerji, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' araştırmasında 13 basamak yükselerek 74. sıraya yerleşti. Şirket, net üretimden satış geliri ile bu başarıyı elde etti.

Astor Enerji, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasında 13 basamak birden yükselerek 74'ncü sıraya yerleşti.

Astor Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, İSO tarafından her yıl gerçekleştirilen " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında, 22,51 milyar lira net üretimden satış geliriyle 74'üncü sırada yer aldı.

Şirket ayrıca, 9,44 milyar lira brüt katma değerle 48'inci, 6,64 milyar lira FAVÖK'le 39'uncu, 265,05 milyon dolar ihracat geliriyle 72'inci, 5,69 milyar lira vergi öncesi dönem karıyla 25'inci ve 2 bin 81 adet ortalama çalışan sayısıyla da Türkiye'nin en büyük 112'inci sanayi kuruluşu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve ülkemiz sanayi sektörüne dair en köklü ve güvenilir referanslardan biri olan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında bu yıl 13 basamak birden yükselerek 74'üncü sıraya yerleşmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sadece üretim gücümüzün değil, aynı zamanda istikrarlı büyüme stratejimizin, yüksek teknolojiye yaptığımız yatırımların ve ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarının sonucunu görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de hem yurt içinde hem de küresel pazarda büyümeye devam edecek, mühendislik kabiliyetlerimiz, yerli üretim gücümüz ve AR-GE vizyonumuzla ülkemize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

Erdoğan'ın yeni anayasa için talimat verdiği isimler belli oldu
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi

İçme suyundan uranyum çıktı, OHAL ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Canlı yayında Müge Anlı'ya 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' dedirten kayıt

Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.