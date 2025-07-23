Assan Group, IDEF 2025'te Yeni Mühimmat ve Hibrit Güç Gruplarını Tanıttı

Assan Group Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Gürcan Okumuş, "Amerikalıların meşhur BLU-109 sığınak delici mühimmatının bir muadil versiyonunu belki daha iyileştirilmiş bir versiyonunu SZ-109 olarak şu an geliştirme çalışmaları devam eden bir mühimmatımız var." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuar alanında açıklamalarda bulunan Gürcan Okumuş, IDEF Fuarı'na çok büyük stant alanıyla katıldıklarını, Assan tarihindeki en geniş stant alanıyla katıldıkları fuarın IDEF 2025 olduğunu söyledi.

Etkinlikte tanıtımını gerçekleştirecekleri ürünlerine değinen Okumuş, "Amerikalıların meşhur BLU 109 sığınak delici mühimmatının bir muadil versiyonunu belki daha iyileştirilmiş bir versiyonunu SZ-109 olarak şu an geliştirme çalışmaları devam eden bir mühimmatımız var." açıklamasında bulundu.

BLU-109 muadili onu burada sergilediklerini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"2,5 metreye kadar sığınak duvarları güçlendirilmiş duvarları delme kapasitesine sahip olacak. SZ-109 ismi de rahmetli Şakir Zümre ismine atıfla koyduğumuz bir isim. Çok önemli, kritik bir ürün olacak. Hem yurt içi, hem de yurt dışına satış potansiyeli olan stratejik bir ürün olarak inşallah bu yıl sonuna kadar testlerini de tamamlamayı planladığımız bir ürün. Bunun dışında fuarda lansmanını yaptığımız, önemsediğimiz bir seri hibrit güç grubu ünitemiz var. 1000 beygirlik bir seri hibrit güç grubu ünitesini Assan öz kaynaklarıyla bir iç proje olarak geliştiriyor.

Saha testlerini kısa sürede başlatmayı planladığımız Fırtına obüsü gibi zırhlı araçlarda kullanılabilecek tamamen hakları Assan'a ait. İçten yanmalı ve elektrik güç grubunun birleşiminden oluşan seri hibrit güç grubu olarak kara aracı üreticilerine sunabileceğimiz bir ürün. Onun da bu fuarda lansmanını yaptık. Bunun tabii bir ürün ailesi olacak. Bu buraya getirdiğimiz 1000 beygirlik ürünü ama bunun daha küçük 500 beygirlik veya daha büyük 1500 beygirlik versiyonları da olacak."

Okumuş, hibrit seri güç grupları özellikle askeri uygulamalarda çok daha ön plana çıkacağını, muhtemelen gelecekte bütün askeri kara araçlarındaki öncelikli tercih edileceğini dile getirdi.