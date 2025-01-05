ASPİLSAN Enerji, 2024'te Türk Savunma Sanayisine Önemli Katkılar Sağlayacak

ASPİLSAN Enerji, 2024'te milli muharip uçak KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları ile GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine önemli destek sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hissesine sahip olduğu ASPİLSAN'ın temelleri, Kayserili vatandaşların yaptığı bağışlarla 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı.

Aradan geçen yıllarda gücüne güç katan ve savunma sanayisine enerji anlamında katkı sağlayan şirket, şarjlı nikel kadmiyum batarya üretimiyle başladığı yolculuğunda sivil ve askeri her türlü el, sırt telsizleri, savaş araç gereçlerine, uçak ve helikopterlere ait akü üretebilir duruma geldi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen bir dizi projede 2024 yılında önemli aşamalar kaydedilerek yeni ürün ve sistemler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Uluslararası sertifikaların alınmasıyla KAAN dahil Türkiye'de geliştirilen HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen birçok projenin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından tasarlandı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine, daralan piyasada cirolarını artırdıklarını ve yeni ürünlerle 2024 yılını tamamladıklarını söyledi.

Genç bir kadroyla önemli çalışmalara imza attıklarına dikkati çeken Özdemir, hem AR-GE hem de mühendislik anlamında Türkiye'nin savunma sanayisinin yurt dışındaki temsilini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeni yıla portföylerine yeni ürünler ekleyerek girdiklerini vurgulayan Özdemir, Türkiye'nin enerji depolama alanında dışa bağımlılığını azaltmak için çalıştıklarını dile getirdi.

"Ülkemizin enerjide bağımsızlığının simgesi ASPİLSAN enerji olacak"

Pek çok anlamda Türkiye'de ilkleri icra eden, Anadolu'nun kalbinde bir şirket olduklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu anlamda 1981 yılında Türkiye'de ilk defa şarj edilebilir pil yapabilen şirketimiz, bugün ülkemizde yine ilk defa bir ilke imza atarak ticari olarak 'Lityum İyon 18650' şarj edilebilir pilini üretti. SAHA EXPO Fuarı'nda da lansmanını yaptığımız 21700 büyük ölçekteki pilimizin de tanıtımını yapmış olduk. Dünyada enerji sektöründe Avrupalı rakiplerimizin Çin ile mücadele edemediği bir dönemde biz şükürler olsun ürün gamımıza yeni ürünler katarak bu oyunda kalmaya devam ediyoruz. İnşallah ülkemizin enerjide bağımsızlığının simgesi ASPİLSAN Enerji olacak. Hücre üretiminden sistem üretimine çok büyük bir portföyle ürün sağlıyoruz. Bunlar insansız hava araçlarından taşınabilir enerji kaynaklarına, uçaklardan elektrikli araçlara, telsiz bataryalarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkanı buldu. Artık ürünlerimizi biraz daha genişlettik. 2024 yılı itibarıyla artık enerji depolama sistemlerine de giriş yapıyoruz."

"KAAN'ın uçuşuna şahitlik ettik"

Geçen senenin ASPİLSAN için çok heyecan verici bir yıl olduğuna dikkati çeken Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece bizim için değil, ülkemiz için çok heyecan verici bir yıl oldu. KAAN'ın uçuşuna şahitlik ettik. Muhteşem bir gündü. Ülkemiz inanılmazı başardı. Bugün gerçekten havacılıkta Türkiye göz dolduruyor, 1 numara. Dünyada herkesin imrenerek baktığı bir alan. TUSAŞ'ımız bu başarıları bizimle paylaşıyor, bizlere de sorumluluk veriyor. O uçağın pek çok bileşeni yerli firmaların eseri. Dolayısıyla platformda yaparken montajdan öte tasarıma giden bir savunma sanayimiz var. Savunma Sanayi Başkanımız zaten AR-GE faaliyeti yönünde ülkemizin kabiliyet kazanmasını çok önemsiyor. Bize biçilen görev de şükürler olsun onu uçuracak enerjiyi sağlamaktı. Biz de üzerinde sahip olduğu batarya sistemini ASPİLSAN çatısı altında tasarlayarak ürettik. KAAN ilk uçuşta bizim bataryamızla uçtu. Bu muhteşem bir projeydi."