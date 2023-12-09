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ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sivas TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını yaptı

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu temsilen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını yaptı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu temsilen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını yaptı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu temsilen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını yaptı.

Ardıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm ticari ihtilafların bu merkezde daha hızlı ve ucuza çözülebileceğini belirterek, "Sivas'a bu merkezi kazandıran vizyonundan dolayı, Sivas TSO Başkanımız Zeki Özdemir'i kutluyorum" dedi.

Kendisinin de Sivaslı olduğunu hatırlatan Ardıç, "Doğduğum topraklarla bağım hiçbir zaman kopmadı. Memleketime böyle bir açılış için bir kez daha gelmekten çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Ardıç, Sivas TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılış kurdelesini Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM eski Başkanı, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Merkezi Başkanı Cemil Çiçek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas TSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Akif Arslan, Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya ile birlikte kesti.

Sivas programında çeşitli ziyaretlerde bulunan Ardıç, ilk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Ardıç daha sonra Sivas Belediyesini ziyaret ederek Başkan Hilmi Bilgin'le bir araya geldi.

Sivas Ticaret Borsası'nı da ziyaret eden Başkan Ardıç, Meclis Başkanı Mehmet Akif Arslan ve Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya'dan Ticaret Borsası'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programlarının sonunda Başkan Ardıç, Sivas TSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir'e misafirperverlikleri ve sıcak dostluklarından dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ankara Sanayi Odası Seyit Ardıç Türkiye Sivas Politika Ekonomi Güncel Haberler

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