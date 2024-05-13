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ASO Başkanı Seyit Ardıç, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi. Ardıç, paketin enflasyonla mücadelede etkili olacağını vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi enflasyonla mücadelenin ana parametrelerinden biri olan ve daha önce de dile getirdiğimiz mali disiplinin sağlanması açısından önemli olacaktır" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi. Başkan Ardıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin enflasyonla mücadelede etkili olacağını vurguladı. Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, enflasyonla mücadelenin ana parametrelerinden biri olan ve daha önce de dile getirdiğimiz mali disiplinin sağlanması açısından önemli olacaktır.

Parasal sıkılaşmanın yanında kamuda tasarrufun da devreye alınması, para ve maliye politikası eşgüdümünün sağlanmasına katkıda bulunacak ve enflasyonla mücadelede başarı şansını artıracaktır. Bu alınan kararların yapısal reformlarla desteklenmesi, makro istikrar açısından fayda sağlayacaktır. Açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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