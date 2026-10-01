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ASO Başkanı Ardıç oyunu kullandı, 'Kazanan Ankara sanayicisi olacak' dedi

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ASO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimleri ASO'da yapıldı. Oyunu 12 nolu sandıkta kullanan ASO Başkanı Seyit Ardıç, 41 meslek grubunda 112 meclis üyesi ve 153 komite üyesi seçileceğini belirterek 'Kazanan Ankara sanayicisi olacak, Türkiye sanayisi olacak' dedi.

Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde oyunu kullanan ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Kazanan Ankara sanayicisi olacak, Türkiye sanayisi olacak" dedi.

ASO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri'nin belirleneceği seçimler bugün Ankara Sanayi Odasında yapıldı. Üyeler, meslek komiteleri ve Meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

"Kazanan Ankara sanayicisi olacak, Türkiye sanayisi olacak"

Oyunu 12 nolu sandıkta kullanan ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Bugün Ankara Sanayi Odasında, sanayicinin kendi evinde organ seçimlerini yapıyoruz. 41 meslek grubunda 112 meclis üyesini, 153 de komite üyesini bugün seçeceğiz. Ankara Sanayi Odası olarak, "Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır" sözünü şiar edinen bir odayız. Oda seçimlerini ele ele, kol kola, bir bayram havasında yapıyoruz. Kazanan Ankara sanayicisi olacak, Türkiye sanayisi olacak. Geçmiş dönemde benimle yol arkadaşlığı yapan sanayicilerimize bu vesileyle de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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