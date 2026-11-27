Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ABD'nin 14 ekonomiye yönelik yeni gümrük vergisi önerisinin Türkiye sanayisi açısından oluşturabileceği fırsat ve riskleri değerlendirdi.

ASO Başkanı Ardıç, ABD'nin aralarında Çin, Hindistan ve Vietnam'ın da bulunduğu 14 ekonomi için yeni gümrük vergilerinin Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin ABD'nin yeni tarife önerisinin dışında kaldığını belirten Ardıç, ilgili bakanlıkların ve odaların yeni tarife kesinleşmeden ABD pazarına yönelik hazırlıklarını yapmalarını önerdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ardıç, şunları kaydetti:

"ABD, sanayide aşırı kapasite gerekçesiyle aralarında Çin, Hindistan ve Vietnam'ın da bulunduğu 14 ekonomi için yeni gümrük vergileri önerdi. Avrupa Birliği ise Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden bazı hibrit otomobillerin ithalatına geçici kota getirdi. Ülkemiz, ABD'nin tarife önerisinin dışında kalırken Avrupa pazarında yeni bir sınırlamayla karşı karşıyadır. ABD pazarında yüksek gümrük vergileriyle karşılaşabilecek ve sipariş kaybedebilecek Asyalı üreticiler, Türkiye'ye ve en büyük ihracat pazarımız Avrupa'ya yönelebilir. Böyle bir durumda sanayicimiz hem kendi pazarında hem de Avrupa'da daha ağır bir fiyat baskısıyla karşılaşabilir. Olası etkileri önceden değerlendirerek gerekli tedbirleri zamanında almamız önem taşıyor. Bir fabrikanın üretimi kısmaya başlamasını beklersek politikaları uygulamada geç kalabiliriz. İthalatın hangi ürünlerde hızlandığını yakından izlemeli, haksız rekabetin görüldüğü alanlarda gümrükteki ticaret politikası araçlarını zamanında kullanmalıyız. Öte yandan ABD'nin listesinde yer almamamız, rakiplerimizin karşılaşacağı tarife yüküne bağlı olarak ihracatçımıza yeni siparişlerin kapısını açabilir. Bakanlıklarımız, odalarımız ve ihracatçı birliklerimiz, tarifeler kesinleşmeden ABD pazarına yönelik hazırlıklarını yapmalı. Makineden metal aksamına, mobilyadan hazır giyime kadar hangi ürünü, hangi alıcıya, hangi teslim süresiyle sunabileceğimizi bugünden ortaya koymalıyız. Küresel ticarette artan korumacılık, sanayimiz açısından yeni fırsatları ve riskleri beraberinde getiriyor. Bu süreçte önceliğimiz, üretim gücümüzü korumak ve ihracatçımızın dış pazarlarda payını artırmasını sağlayacak hazırlıkları hızlandırmak olmalıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı