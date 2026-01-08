Haberler

Aslanapa'da selektör ve yem ezme makineleri denetlendi

Aslanapa'da selektör ve yem ezme makineleri denetlendi
Güncelleme:
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından selektör ve yem ezme makinelerinin kontrolleri yapıldı. Kontroller, üreticilerin güvenli ve verimli hizmet almasını amaçlıyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde selektör ve yem ezme makinelerinin kontrolleri gerçekleştirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede bulunan selektör ve yem ezme makineleri denetlenerek, kullanım şartları ve teknik uygunlukları kontrol edildi. Yapılan kontrollerle, üreticilerin güvenli ve verimli hizmet almasının sağlanması amaçlandı. - KÜTAHYA

