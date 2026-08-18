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Kütahya'da Çilek ve Biber Üretimi Yerinde İncelendi

Kütahya'da Çilek ve Biber Üretimi Yerinde İncelendi
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde çilek ve biber yetiştiriciliği yapan üreticiyi ziyaret etti. Ziyarette üretim süreçleri, karşılaşılan sorunlar ve üretimin geliştirilmesi değerlendirilirken, Keleş saha ziyaretlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde çilek ve biber yetiştiriciliği yapan üreticiyi ziyaret ederek tarımsal faaliyetleri yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette çilek ve biber yetiştiriciliği, üretim süreçleri, karşılaşılan sorunlar ve üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Müdür Ertan Keleş, üreticilerin emeğini yerinde görmek, ihtiyaç ve taleplerini dinlemek ve sürdürülebilir tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla saha ziyaretlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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