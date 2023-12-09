Üye Girişi
Haberler

ASKON Genel Başkanı: Türkiye Ekonomisi Hızla Büyümeye Devam Ediyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinin salgın sürecine rağmen hızla büyümeye devam ettiğini belirtti. Aydın, Elazığ'da düzenlenen bir toplantıda, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını söyledi ve ekonomi değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

??????? Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Gelişmiş ekonomilerde önemli daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi salgın sürecine dayanan süreçten bu yana hamdolsun büyümesini hızla devam ettirmiştir. Son çeyrekteki verilere bakıldığında da 5,9'luk bir büyümeyle yerini bulmuştur." dedi.

Aydın, Elazığ'da bir otelde düzenlenen "ASKON 15. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nda, derneklerinin 13 binin üzerinde üyesi, 71 şehirde ve 34 farklı ülkede yapılanması olan Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yerini aldığını söyledi.

Her ay bir ilde ekonomi değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Aydın, iş dünyasının özellikle Anadolu'nun kalkınmasında etkisi olması için tüm şehirlerde gayret ettiklerini belirtti.

Bugün dünya ekonomisini değerlendireceklerini, ülke ekonomisindeki gelişmeleri, beklentileri, gelecek süreçle alakalı almaları gereken tedbirleri ve Elazığ'ın ülkeye kattığı değerleri istişare edeceklerini ifade eden Aydın, ekonomi rakamlarına bakıldığında Türkiye'nin birçok ekonomiye parmak ısırtacak seviyede büyümesini sürdürdüğünü bildirdi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Özellikle gelişmiş ekonomilerde önemli daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi salgın sürecine dayanan süreçten bu yana hamdolsun büyümesini hızla devam ettirmiştir. Son çeyrekteki verilere bakıldığında da 5,9'luk bir büyümeyle yerini bulmuştur. Zorlu bir dönem zorlu bir süreç ekonomi açısından. Birçok ekonomide daralmalar yaşanırken özellikle Türkiye'nin ihracatının yüzde 65'ini oluşturan Avrupa ülkelerine bakıldığında önemli bir daralma yaşanıyor. ABD'de de aynı şekilde benzer daralmaları görmekteyiz. Biz de sanayi tarafında istediğimiz rakama ulaşamamış olsak da bugün yüzde 80'lere ulaşmış kapasite kullanım oranlarıyla Türkiye bölgesindeki en çalışkan en azimli iş dünyası olarak görülmektedir."

Elazığ'ın 2020 ve bu yıl yaşanan felaketlerde büyük yaralar aldığını kaydeden Aydın, bütün bu badirelere rağmen bugün Organize Sanayi Bölgesi'nin ikincisinin kurulduğunu, dışarıdaki Elazığlıların bu şehre dönüp yatırımlar yaptığını, bunun sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Türkiye Elazığ Aydın Sivil Toplum İhracat Valilik Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title