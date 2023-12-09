ASKON Genel Başkanı: Türkiye Ekonomisi Hızla Büyümeye Devam Ediyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinin salgın sürecine rağmen hızla büyümeye devam ettiğini belirtti. Aydın, Elazığ'da düzenlenen bir toplantıda, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını söyledi ve ekonomi değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

??????? Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Gelişmiş ekonomilerde önemli daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi salgın sürecine dayanan süreçten bu yana hamdolsun büyümesini hızla devam ettirmiştir. Son çeyrekteki verilere bakıldığında da 5,9'luk bir büyümeyle yerini bulmuştur." dedi.

Aydın, Elazığ'da bir otelde düzenlenen "ASKON 15. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nda, derneklerinin 13 binin üzerinde üyesi, 71 şehirde ve 34 farklı ülkede yapılanması olan Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yerini aldığını söyledi.

Her ay bir ilde ekonomi değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Aydın, iş dünyasının özellikle Anadolu'nun kalkınmasında etkisi olması için tüm şehirlerde gayret ettiklerini belirtti.

Bugün dünya ekonomisini değerlendireceklerini, ülke ekonomisindeki gelişmeleri, beklentileri, gelecek süreçle alakalı almaları gereken tedbirleri ve Elazığ'ın ülkeye kattığı değerleri istişare edeceklerini ifade eden Aydın, ekonomi rakamlarına bakıldığında Türkiye'nin birçok ekonomiye parmak ısırtacak seviyede büyümesini sürdürdüğünü bildirdi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Özellikle gelişmiş ekonomilerde önemli daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi salgın sürecine dayanan süreçten bu yana hamdolsun büyümesini hızla devam ettirmiştir. Son çeyrekteki verilere bakıldığında da 5,9'luk bir büyümeyle yerini bulmuştur. Zorlu bir dönem zorlu bir süreç ekonomi açısından. Birçok ekonomide daralmalar yaşanırken özellikle Türkiye'nin ihracatının yüzde 65'ini oluşturan Avrupa ülkelerine bakıldığında önemli bir daralma yaşanıyor. ABD'de de aynı şekilde benzer daralmaları görmekteyiz. Biz de sanayi tarafında istediğimiz rakama ulaşamamış olsak da bugün yüzde 80'lere ulaşmış kapasite kullanım oranlarıyla Türkiye bölgesindeki en çalışkan en azimli iş dünyası olarak görülmektedir."

Elazığ'ın 2020 ve bu yıl yaşanan felaketlerde büyük yaralar aldığını kaydeden Aydın, bütün bu badirelere rağmen bugün Organize Sanayi Bölgesi'nin ikincisinin kurulduğunu, dışarıdaki Elazığlıların bu şehre dönüp yatırımlar yaptığını, bunun sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları katıldı.