ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, OVP'yi değerlendirdi:

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2027-2029 dönemini kapsayan "Orta Vadeli Program"a (OVP) ilişkin, büyümenin cari dengeyi bozmaması gerektiğini belirterek, "Bunun yolu da verimlilik, teknoloji, katma değerli ihracattan geçmektedir. Verimlilik sadece kamu kaynağıyla sağlanamaz. Eğitim, hukuk, rekabet, finansman, sermaye tahsisi gibi geniş alanı kapsar." dedi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, 2027-2029 Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasını etkileyen en büyük etkenlerin küresel gelişmeler ve verimlilik olduğunu vurgulayan Aydın, gelecek üç yıllık dönem için belirgin ve öngörülebilir politikalar oluşturmanın zor olduğunu ifade ederek, bu süreçte güncel gelişmelere paralel reflekslerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Aydın, şöyle devam etti:

"2026 enflasyon hedefinin yüzde 16'dan yüzde 28,4'e yükseltilmesi, küresel ve jeopolitik etkilerin yanı sıra ekonomik gerçeklerle yüzleşme olmuştur. Büyüme beklentisi yüzde 3,8'den yüzde 3,3'e, sanayi büyümesi yüzde 4'ten yüzde 2,3'e çekildi. Dış ticaret ve cari açık beklentilerindeki artışların küresel baskıların yansıması olarak görüldüğü de aşikardır. 2027'de yüzde 4,2, 2028'de yüzde 4,6, 2029'da yüzde 5 büyüme hedefleniyor.

Büyümenin cari dengeyi bozmaması gerekiyor. Yüzde 5 büyüyüp cari açığı milli gelirin yüzde 1,6'sına düşürmek iddialı. Bunun yolu da verimlilik, teknoloji, katma değerli ihracattan geçmektedir. Verimlilik sadece kamu kaynağıyla sağlanamaz. Eğitim, hukuk, rekabet, finansman, sermaye tahsisi gibi geniş alanı kapsar. Hedeflere ulaşmak için üretim ekosistemini güçlendirecek yapısal reformlar eş zamanlı hayata geçirilmeli."

Enerji ithalatı beklentisinin 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükseltilmesine de değinen Aydın, "Enerji artık sadece bir politika değil, enflasyon, cari denge, sanayi ve dış ticaretin doğrudan belirleyicisidir. Enerji bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıktır." ifadelerini kullandı.

Savunma, sosyal konut, maden, organize tarım, demir yolu ve sulama gibi yatırımlardaki artışları önemli bulan Orhan Aydın, "Maden kaynaklarını etkin kullanmak, enerji bağımlılığını azaltmak, demir yolunu yaygınlaştırmak üretim maliyetlerini düşürür, cari açığa katkı sağlar." dedi.

"Yapısal reformların hızlanmasını bekliyoruz"

Aydın, Orta Doğu'daki gelişmelerin ihracat pazarları açısından önemine dikkati çekerek, toparlanmanın fırsat olacağını ancak risklerin uzaması halinde enerji, ihracat, turizm, cari denge ve enflasyonun aynı anda olumsuz etkilenebileceğini ve ekonomik politikalar kadar jeopolitiğin de belirleyici olacağını ifade etti.

Program sonunda 2,1 milyon istihdam, 2,2 trilyon dolarlık ekonomi ve kişi başına 25 bin dolar gelir hedeflendiğine işaret eden Aydın, "Hedeflerle sonuçlar arasındaki köprü uygulamadır. Yüzde 9 enflasyon hedeflemek değerli. Asıl mesele hangi reformlarla, hangi takvimle ve kaynaklarla ulaşacağımızdır. İş dünyası olarak öngörülebilirlik, finansmana erişim, yatırım ortamının iyileşmesi ve yapısal reformların hızlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA