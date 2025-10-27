ASKON Genel Başkanı Aydın: Türk Dünyası Arasındaki Ticaret Hacmi Artmalı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Anadolu'dan Türkistan coğrafyasına uzanan gönül köprüsünün çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu toplantılarımızı ata yurdunda, Türk cumhuriyetlerinde yapmamızın nedenlerinden biri buradaki ekonomiye ve ticarete biraz daha dikkati çekmek. Ben önümüzdeki süreçte bu gönül köprüsü mottosunu çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON Genel Başkanı Aydın, Özbekistan'da gerçekleştirilen ASKON'un 13. Dönem 2. Başkanlar Toplantısı sonrası edindikleri izlenimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aydın, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin kendi aralarında yüzde 65'leri bulan ticaret hacmine sahip olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı'nı oluşturan ülkelerin kendi aralarındaki ticaret hacminin genel ticaret hacimlerine oranla yüzde 5'lerin altında kaldığını belirtti.

Türk devletlerinin birbirleriyle yaptığı ticareti artırmaları ve Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'nde yer alan uygulamaların hızlı bir şekilde icra edilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu toplantılarımızı ata yurdunda, Türk cumhuriyetlerinde yapmamızın nedenlerinden biri de buradaki ekonomiye ve ticarete biraz daha dikkati çekmek. Anadolu'dan Türkistan coğrafyasına uzanan gönül köprüsü şu an çok kıymetli. Ben önümüzdeki bu süreçte bu gönül köprüsü mottosunu çok önemsiyorum. Çünkü bakıldığında dinimiz bir, dilimiz bir, ırkımız bir, sadece devletlerimiz farklı, liderlerimiz farklı. Aynı konular üzerinde mutlu olup, aynı konular üzerinde üzülebiliyoruz.

Aynı damak tadına sahip yemeklerden faydalanabiliyoruz. O kadar ortak yönümüz varken bizim hala Türk cumhuriyetlerinin maalesef toplam ticareti yüzde 5'in altında. Geçen sene Türk devletlerinin toplam hasılasının 2,1 trilyon doları aştığını görmekteyiz. Bu oran içerisinde Türkiye'nin Türk devletleri ile toplam dış ticaret hacmi 25 milyar dolar civarında olmuş."

Aydın, Türk devletleri arasındaki ticaret hacminin gelişmesi için Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'nde yer aldığı üzere yabancı paraların kullanımının azaltılarak, yerel para birimlerinde ticaretin artırılması gerektiğini belirtti.