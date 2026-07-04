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ASKON Antalya Şubesi heyeti İstanbul'da ticari işbirliklerini ele aldı

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ASKON Antalya Şubesi heyeti, İstanbul'da Genel Başkan Orhan Aydın ve iş insanlarıyla bir araya gelerek üretim, yatırım, ihracat ve ticari işbirliklerini ele aldı.

Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi heyetinin İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde üretim, yatırım, ihracat ve ticari işbirlikleri değerlendirildi.

ASKON Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre heyet, program kapsamında ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile bir araya geldi.

Görüşmede derneğin gelecek dönem çalışmaları, teşkilatlanma faaliyetleri, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, ihracat odaklı büyüme stratejileri ile Antalya Şubesi'nin yürüttüğü projeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Orhan Aydın, üretim odaklı kalkınma, yüksek katma değerli sanayi ve ihracatın Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi açısından önem taşıdığını belirtti. Aydın, ASKON teşkilatlarının beraber hareket etmesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaretler kapsamında heyet, ASKON Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş ile İsra Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Veysel Vural ile de görüştü.

Söz konusu görüşmelerde üretim ekonomisi, ihracatın geliştirilmesi, sanayi yatırımları, finans sektörü, gayrimenkul projeleri, uluslararası işbirlikleri ve ortak yatırım imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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