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Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam

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Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken Bakan Işıkhan rakamın perşembe ya da cuma günü açıklanacağını duyurdu. TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 TL talebi işverene fazla gelirken pazarlıkta ise rakamı yukarı taşıyacak gibi görünüyor. Zam pazarlığında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyeceği ve zam oranının yüzde 45'lere kadar çıkabileceği ifade ediliyor. İşte masadaki 2 farklı rakam...

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Beştepe'de dün akşam yapılan Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği soruya yanıt verdi.

Asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "Perşembe veya Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRA

İlk 3 toplantıda rakam konuşulmaması üzerine bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret talebini açıklayan TÜRK-İŞ, yüzde 45'lik zamma ilave olarak yüzde 20 refah payı istemiş ve asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu duyurmuştu.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK

TÜRK-İŞ'in talebi işveren tarafından çok da olumlu karşılanmazken pazarlık masasında ise rakamı yukarı taşıyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Asgari ücret pazarlığının en az yüzde 40 zamla başlaması beklenirken son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemesine kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan'ın işçinin zam talebini kısmen de olsa yerine getirmek için zam oranını yüzde 45'ler seviyesine çıkarabileceği kulislerde de yüksek sesle dillendiriliyor.

İŞTE MASADAKİ 2 FARKLI SENARYO

Zam oranının yüzde 40 olması durumunda net asgari ücret 23 bin 802 liraya, Erdoğan'ın hamlesiyle yüzde 45'ler seviyesine çıkarılması durumunda ise 24 bin 653 liraya yükselecek.

Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıCAN Işık:

Gerçekten son sözü olsa:) :) :)

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Haber Yorumlarıokan:

nede olsa işveren düşünücek rakamları. devletin kasasından çıkmıyacak. bol keseden söyleyin rakamları. ama emekliye gelince 2-3 bin TL zor verirler zammı. yazıklar olsun.

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Haber Yorumlarıosman kara:

millet vekilleride asgari ücret alsın

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Birde Erdoğan in hamlesiyle deyip kahraman göstermeleri yok mu. Yaa kardeşim Mehmet ŞİMŞEK dedi %45 olacak diye

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Çoktan belirlendi Erdoğan son sözü söyleyecek denmesinin sebebi patronların dediği oldu görünmesin ak Parti de oy kaybetmesin yemezler

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Haber YorumlarıHakan Kara:

ooooo habere bak soz sözü erdoğan söyeleyecekmiş çok şaşırdık inanılır gibi değil ????!!!!

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

ÜLKEMİZDE. İLK ÖNCELİK ASKERİ ÜÇRET ARTMADAN FIRSAÇILI YAPAN KİŞİLERİN DURDURUMASI GEREKİYOR ACİL ÖNLEM ALINMASI FIRSATÇILIK YAPARAK VATANDAŞIN ALDIĞI ZAMİ MI BİTİRMEYE KALKANLARA AĞIR CEZALARIN VERİLMESİ GEREKİYOR. EV SAHİPLERİ. LOKANTALAR. MARKETLER FIRINCILAR. KASAPLAR. VE DİĞER KESİMLERDEN KİM VARSA BUNLARIN İÇİNDEN KİM FIRSAT BU ASKERİ ÜÇRETE ZAM GELDİ BİZDE YAPALIM ELİMİZDEKİ ÜRÜNLERE DİYEN BÜTÜNLKİŞİLERE AĞIR CEZALARIN VERİMESİ GEREKİYOR GEREKTİĞİNDE O KİŞİNİ MAL VARLIĞINA. KANYUM GETİRSİNLER VEYA KAPATSINLAR 4YILDAN BERİ ÜLKEMİZDEKİ BU FIRSATÇILARIN VERDİĞİ ZARAR VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ BİTİREK VATANDAŞ ARTIK EVİNE MEYVA ALAMIYOR KİRASINI ÖDÜYEMİYOR. BUNLARIN TEK SEBEBİ FIRSAÇÇILIK YAPAN KİŞİLER

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Haber YorumlarıHüdaverdi Üçtaş:

Verilecek her türlü artış enflasyon olarak dönecek hem de iki misli vah ki vah ...

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Asgari ücret 25 bin civarlarında olur.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bakan Mehmet Şimşek soyledinzaten . En son TÜİK, MERKEZ BANKASI filan % 48 enflasyon dadıya hani %95 olan enflasyona. Bakan Bey de %48 Ama %45 olacak dedi ya. Geçen duydum ki enflasyon düşmüş. Aradım bulamadım.

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