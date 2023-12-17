Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor

Milyonların gözü yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrilirken, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek. Asgari ücret pazarlığının minimum yüzde 38 zam üzerinden yani 15 bin 734 TL seviyesinden başlaması bekleniyor.

11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret pazarlığının minimum yüzde 38 zam ile 15 bin 734 lira seviyesinden başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI YARIN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI BU RAKAMDAN BAŞLAYACAK

Asgari ücretle ilgili beklentilerini açıklayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı; "Asgari ücretle ilgili minimum yüzde 38 zam üzerinden pazarlık başlayacaktır. Yüzde 38 oranı da 15 bin 734 TL'ye denk geliyor. Buradan başlayıp refah payı şeklinde eklenti olursa yüzde 40-50 arasında yani 16 bin TL ile 17 bin 103 TL arasında olacağını düşünüyorum. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru 29.62 olarak açıklandı. Asgari ücret 17 bin 103 TL olursa, dolar bazında 577 dolara denk geliyor. Asgari ücret geçen sene ocak ayında 482 dolara denk gelmişti. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 500 dolar hedefini vermişti. Eğer asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılırsa bu dolar bazlı rekor demektir."

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti. Bakan Işıkhan, "Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: GEÇİM ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantıda açıklama yapmıştı. Ağar şunları söylemişti; "Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir."