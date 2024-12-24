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Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia

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Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen asgari ücretin bu akşam açıklanması dikkatleri çekti. Ekonomistler, sürpriz açıklamanın arkasında Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği ihtimali olduğunu değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Bakan Işıkhan asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

TÜRK İŞ TOPLANTIYA KATILMADI

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısına "bir bilgilendirme yapılmadan düzenlendiği" gerekçesiyle katılmadığını bildirdi. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, 10 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3 kez toplandığı, bu toplantılarda hükümet ve işveren kesiminin herhangi bir teklifte bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜRK-İŞ'in teklifine karşılık bugüne kadar ne hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı karar için toplantıya çağırılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır."

ASGARİ ÜCRET NEDEN BU AKŞAM AÇIKLANDI?

2025 yılı asgari ücret zammının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken sürpriz bir kararla bu akşam açıklanması beraberinde soru işaretlerini de getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İktisatçı Yalçın Karatepe, yeni asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Apar topar toplanıp çok düşük bir asgari ücret açıklayarak perşembe günü Merkez Bakasının faiz indirimi yapmasına alan açtılar" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddialar

Ekonomist Artunç Kocabalkan ise "Asgari ücret %30 yarın faiz indirimi kesin. Sonra Cumhurbaşkanı %5 daha verir hem enflasyon yükselir hem emeklinin aldığı 1 sene de erir. İzleyelim bakalım borsayı ne kadarlık indirim sevindirecek" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddialar

Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi
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Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıUntroll:

Bu adamın üzerindeki takım elbise bile asgari ücretten daha pahalı

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

sizde muhtaç olun o paraya

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

Allah mazlumun ahını alsın sizden

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Hepinize yazıklar olsun sızın ülkeyi yönetmeye cabanız yok dıgerı at koşturma peşinde

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Haber YorumlarıSelim K:

Çok güzel oldu bravo Erdoğan çok iyi yönetiyor bu halkı yağlı kazık

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Haber YorumlarıYücel Özkan:

Bu karara imza atanlar inşallah en kısa sürede 1 ekmeğe muhtaç olurlar

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

padişahımız suriyeye gideceğinden dolayı erken açıklandı gerçi çok verdi askeri ücrete beşer onar maaş alan adamlarının maaşını çok yükseltecek mecbur zaten emekli memuru da düşman olarak görüyor resmen

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Millet nasılsa öyle yönetilir.Razı olarak oy verenler zamcıklara da razı olmak zorundalar.

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

sayın akp nin bakanı sen ve genel başkanınız verdiği sözlerin hiç bir anlamı yok mu diyorsunuz memura 3600 ek gösterge sözünüz mülakat kalkacak sözünüz emekli memur hakkındaki sözünüz ü türk milleti önünde biz verdiğimiz sözler yalan mı diyorsunuz RESMEN

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Yarın Erdoğan grup toplantısında asgari ücrete ekleme yapacak onun için şimdi açıkladılar

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