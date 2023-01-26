Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den merak edilen soruya cevap

Katıldığı bir televizyon programında "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusuna cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında gündeme dair merak edilenler soruları cevapladı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, asgari ücret, sözleşmeli personel ve geçici işçilerin durumuyla ilgili konuştu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılayacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır." dedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli personele ilişkin konuşan Bilgin "Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız. Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız. Kamuda daha adil bir düzenleme beklentisi vardı." dedi.

EYT'DE SON DURUM

Bakan Bilgin, TBMM'de imzaya açılan EYT düzenlemesiyle ilgili ise "EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesindedir. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir." açıklamasında bulundu.

GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU

Geçici işçilerin durumuna da değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur" diye konuştu.