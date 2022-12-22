Asgari ücret zammıyla hangi üründen ne kadar alınacak? Fiyatları sizler için tek tek hesapladık

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren asgari ücret zammı bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8500 lira olarak açıklandı. Gelen zamla beraber hangi üründen ne kadar alınabileceği merak konusu oldu. Yeni zamla beraber bir asgari ücretli bir ayda 4047 adet yumurta, 125 kilo tavuk kanat, 59 kilo kıyma, 772 adet 1 kiloluk un ve 1700 adet ekmek alabiliyor.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan uzlaşı çıkmayınca devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı.

ZAM ORANI NE KADAR?

Böylece asgari ücret ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık ortalamada ise yüzde 74,43 oranında arttı.

8500 LİRAYA HANGİ ÜRÜNDEN NE KADAR ALINABİLİR?

Zamla beraber insanların aklına gelen en önemli sorulardan biri de yeni asgari ücretle birlikte hangi üründen ne kadar alınacağı. İşte 8500 liraya alınacak temel ürünlerden bazıları: