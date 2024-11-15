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Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

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Asgari ücrete yapılacak zam için heyecanlı bekleyiş sürürken milyonların gözü aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Pazarlık masasına 4 farklı rakamın gelmesi beklenirken, rakamlar arasında 4 bin 508 liralık fark bulunuyor.

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası bir araya gelerek zam pazarlığına başlayacak.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELİYOR

Asgari ücrete yapılacak zam oranı merakla beklenirken muhalefet ve hükümet kanadından konuyla ilgili art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son açıklamasında "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken muhalefet kanadı da asgari ücret beklentilerine yönelik rakamları açıklamayı sürdürüyor.

Asgari ücret zammı için Meclis'teki siyasi partilerin teklifleri şöyle:

  • CHP: 30 bin lira
  • İYİ Parti: 28 bin lira
  • Yeniden Refah: 35 bin lira
  • Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira
  • DEM Parti: 35 bin lira

MASAYA 4 FARKLI RAKAM GELECEK

Asgari ücret tespiti için masaya 4 farklı rakamın gelmesi bekleniyor. Son dönemde dillendirilen yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde 41,5'lik zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 57 liraya çıkacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 baz alınırsa ise rakam 19 bin 975 lira olacak. Bu durumda asgari ücret yine açlık sınırının altında kalacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya çıkacak.

Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarısemson 12:

en düşük memur 38 alıyor eskiden en düşük memur 2200 alıyordu asgari ücret 600 TL idi aradaki farka bak kaça indi ozaman kimse okumadın herkes asgari ücrete çalışsın küçükken mahalenin abileri soytarılık yapardı şimdi askari ücrete çalışıyorlar çalışkan çocuklar memeur oldu aynı parayı alıyorlar kimse bunu hesap etmiyor

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Haber Yorumlarıcrep toneyte:

Asgari ücret çoktan belli olmuştur 22 bin ile 23 bin arası sonu küçük bir rakamla bitiricekler milletin aklıyla alay eder gibi 22.548.14 krş derlerse şaşırmayın

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Haber Yorumlarıumut mergen:

PARA FILAN VERMEYIN ASGARI UCRETLIYE 19 YAPIN YETER ADAM OLANA ÇOK BILE

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

milyonlarca insana ölmeyecek kadar maaş verilir, bir sarkıcı bozuntusuna bir gecede 10 milyonlarca para ödenir. rümeysa kadar oxfordda okur, mehmet amcanın çocuğunun nerede nasıl okuduğunu gelin göstereyim.bu düzenin içine edeyim. hep güçlüye çalışır

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Haber YorumlarıIsmail Karadoğan:

24-25 bandında belirlenir ancak bu ekonomik şartlarda, Ev kiralarının 15-20 bin olduğu yerde oda yetersiz kalır.

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Haber YorumlarıErkan Daldaban:

24e baglicaklar ve herkez mutlu bir şekilde dağılacak, kimse ses.etmez

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

25 gecmez asgeri ucret.

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Haber YorumlarıMehmet Yüksel:

22.bin 23 bin arasi olur

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Haber YorumlarıCemil Özdemir:

hükümet tek tarafli karar alamiyor işverenleri de dusunmek zorunda kaliyor ama en az 10000 TL eklenmesi şart

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

AKP 18.002 lira :))))

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