Asgari ücret zammı dünya basınında: Türkiye enflasyonun etkisini kırmak için 3'te 1 oranında artırdı

Asgari ücretin yüzde 34'lük zamla 11 bin 402 liraya yükseltilmesi dünya basınında da geniş yer buldu. Küresel medya kuruluşları, enflasyonun vatandaş üzerindeki etkisini kırmak için Türkiye'de asgari ücretin 3'te 1 oranında artırıldığını yazdı.

Asgri Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirdiği üçüncü toplantıdan sonuç çıktı. Asgari ücret, yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Milyonları yakından ilgilendiren düzenleme dünya basınında da geniş yer bulurken, enflasyonun çalışanlar üzerindeki etkisinin azaltıldığı vurgulandı.

FINANCIAL TIMES: 2022 İLE 2023 ARASINDA İKİYE KATLANDI

İngiltere merkezli Financial Times, yayınladığı haberde"Türkiye, enflasyon yumuşatmak için asgari ücreti üçte bir oranında artırdı. Asgari ücret, Ocak 2022 ile 2023 arasında ikiye katlandı." ifadelerine yer verdi.

REUTERS: TÜRKİYE, ENFLSAYONLA MÜCADELE İÇİN YÜZDE 34 ZAM YAPTI

Reuters haber ajansı ise asgari ücret zammını "Türkiye, enflasyonla mücadele için asgari ücreti yüzde 34 artırdı." başlığıyla okurlarıyla paylaştı. Haberde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren arasında yapılan anlaşma ile çalışmalarını tamamladı." şeklindeki sözlerine de yer verildi.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olarak uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar, 31 Temmuz'daki ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.