Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU'NUN İLK TOPLANTISI 12 ARALIK'TA

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlıktaki toplantıda işçi ve işveren kesimlerinin hazır bulunması bekleniyor.

KOMİSYON İÇİN 5+5+1 FORMÜLÜ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi için önemli bir adım attı. Mevcut yapıda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin yer aldığı 15 kişilik komisyon, yeni düzenlemeyle değiştirilecek. Bakanlığın gündemindeki 'ara formül'e göre, işçi ve işveren tarafı yine 5'er üye ile temsil edilecek ancak hükümet temsilci sayısı azaltılarak 1'e kadar düşürülecek. Bu düzenleme ile hükümeti temsil eden üyelerin komisyon içindeki hakem rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

KULİSLERDE HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Asgari ücretin belirlenmesinde:

4 aylık enflasyon verileri

Kasım ve aralık enflasyon rakamları

Ekonomik dengeler

İşveren maliyetleri

Çalışanların geçim koşulları kritik rol oynayacak.

Bu yıl zam oranı kadar, komisyonun yapısının değişmesi de sürecin en önemli başlığı hâline geldi.

Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor. Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı. Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAM

Asgari ücrete 'Gerçekleşen mi yoksa hedef enflasyona göre mi zam yapılacak?' tartışmaları sürerken, öne yüzde 20 ila yüzde 30 zam oranları çıkıyor. Enflasyon beklentileri doğrultusunda bir zam yapılırsa asgari ücret yüzde 20 artışla net 26.525,60 TL olacak. Yüzde 25'ten fazla yapılırsa 27 bin TL'nin üzerine çıkacak. Gerçekleşen enflasyona göre yani yüzde 30 üzerinde bir oranda zam yapılırsa bu rakamı aşacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı TÜFE verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre enflasyon yüzde 1,31 olması bekleniyor. Yıl sonunda ise ekonomistlerin yüzde 31,89 oranında enflasyon bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahmin de yüzde 31 ila yüzde 33 arasında. TCMB'nin ve ekonomistlerin enflasyon beklentilerine göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL'ye yükselecek.