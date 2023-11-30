Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık Ayında Toplanacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, "Allah izin verirse, sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, her iki tarafın da, işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, şu an teknik hazırlıkların yapıldığını söyledi. Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte, her iki tarafın da işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok iyi bir şekilde yönettik sosyal diyalog sürecini. Allah utandırmazsa, inşallah aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık sonunda bitirmek zorundayız. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

'TEKNİK DÜZENLEMELER KISA SÜREDE TANIMLANIR'

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinin yıl sonuna mı kalacağı sorusuna, "Hayır, zaten Meclis'te gündeme geçildi. Teknik düzenlemeler kısa sürede tamamlanır tamamlanmaz, inşallah emeklilerimizin hesabına o da hayırlı olsun. Ben bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten çok önemli bir düzenleme oldu. Hayırlı olsun emeklilerimize" yanıtını verdi.