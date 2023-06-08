Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak? İşçi ve işverenin beklentisi arasında 2 bin lira fark var

Milyonlar temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zammı merak ederken, işçi ve işveren kesiminin beklentileri arasında büyük farklar var. Asgari ücrette alt sınırın 500 dolar olarak belirlenmesine karşı çıkan iş dünyası, yeni ücret belirlenirken 6 aylık enflasyonun baz alınmasını istiyor. İşverenlerin beklentisi 10 bin lira civarı olurken, işçi kesiminin beklentisi ise 11 bin 500 ila 12 bin lira arasında değişiyor.

Seçimlerin ardından belirlenen yeni Kabine'nin bir numaralı gündemi memur, emekli ve asgari ücret zammı. Milyonlar temmuz ayında asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak işveren kesimi hesaplamanın kur üzerinden yapılmasına karşı çıkıyor.

İŞ DÜNYASI ENFLASYON ÜZERİNDEN HESAPLAMA İSTİYOR

Asgari ücret zammının TL üzerinden değerlendirilmesini isteyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" dedi.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİSİ 10 BİN TL

Eğer hesaplama iş dünyasının dile getirdiği enflasyon üzerinden yapılırsa işçi kesimi hayal kırıklığına uğrayacak. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Ancak haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ 12 BİN TL

İşçi kesimi ise 500 dolarlık hesaba sıkı sıkıya sarılmış durumda. Eğer asgari ücret işverenin istediği gibi değil de dolar üzerinden hesaplanırsa yeni asgari ücret 11 bin 500 liraya çıkacak. Buna refah payı da eklenirse rakamın 12 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor.