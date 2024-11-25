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Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor

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Milyonların dört gözle beklediği asgari ücret çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. Aralık başında startı verilecek olan asgari ücret görüşmelerinde bu yıl ana hedef hem işçi hem de işveren tarafından ortak mutabakata imza atılması olacak.

Sosyal diyaloğu esas alacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir rakam belirlemek için çalışacak. Geçtiğimiz yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda üyesi olan işçileri de masaya oturtan Türk-İş Sendikası edinilen bilgilere göre bu yıl da görüşmelere üyesi olan basın mensuplarını dahil edecek.

KABİNE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddelerinden birinin de asgari ücret olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve diğer bakanların asgari ücret için yaptığı çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması öngörülüyor.

Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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