'Asgari ücret ne kadar olmalı?' diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YILLARDIR BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞANIYOR"

Eylül ayı enflasyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, asgari ücret ve emekli maaşlarının TÜİK verileri baz alınarak artırıldığını hatırlatarak, "Gerçek enflasyon çok yüksekken vatandaşlarımızın maaşı düşük TÜİK enflasyonuna göre arttırılıyor. Yıllardır büyük bir mağduriyet yaşanıyor" dedi.

"DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ŞEY YAPILMADI"

Geçen yıl ilk kez "beklenen enflasyon" kadar zam yapılmasını sert bir dille eleştiren Babacan, "2024 yılının enflasyonu yüzde 45 mertebelerinde. Peki 2025'in enflasyonunu kaç bekliyorsun? Yüzde 30. Geçen senenin sonunda dediler ki biz asgari ücreti yüzde 45 oranında değil yüzde 30 oranında artıracağız. Türkiye'de böyle bir şey daha önce yapılmamıştı. Bu insanların maaşı yüzde 45 erimişken, yüzde 45'i telafi etmek zorundasınız. Yok, biz yüzde 30 vereceğiz dediler. Bu çalmaktır. Asgari ücretin cebinden çalmaktır" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA HESAP YAPTI

Canlı yayında telefonunu çıkararak hesap yapan ve 2026 yılı için asgari ücretin en az 33 bin lira olması gerektiğini savunan Babacan, "Geçen seneden hak var ya, yüzde 15'lik hak. Önce onu bir hesap etmemiz gerekiyor. Bunun üzerine bu senenin enflasyonunu eklediğimizde yüzde 45 ediyor. Bir de ekonomi büyüdü, büyüyecek diyorlar ya… Yüzde 5'lik katkı payını da eklediğimizde toplam yüzde 50 çıkıyor. Yani 22 bin liranın en az kabaca 33 bin lira olması lazım. Ama bu bile yetmez. Çünkü bu hesap TÜİK'in enflasyon rakamlarını doğru kabul ederek yapılmış bir hesap. Halbuki TÜİK doğruyu söylemiyor. Bir gün gerçek enflasyonu hesaplayacak kurumsal mekanizmaların oluşturulması gerekiyor" dedi.

SİSTEMİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Babacan, asgari ücretin düşük enflasyon verileri üzerinden artırılmasının milyonlarca çalışanın cebinden haklarının alınması anlamına geldiğini belirterek, mevcut sistemin mutlaka değişmesi gerektiğini vurguladı.