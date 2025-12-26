Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 23 Aralık 2025 tarihli toplantıda alınan karar doğrultusunda, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 1 Ocak–31 Aralık 2026 döneminde 1100 lira olarak uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ AYLIK 1270 LİRA

Tebliğde ayrıca, asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak–Aralık döneminde aylık 1270 lira olarak sürdürüleceği bildirildi. Destek kapsamında uygulanacak usul ve esasların yeniden düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Karar, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alındı.

ÇALIŞMALAR OY ÇOKLUĞUYLA TAMAMLANDI

Komisyonun, 12 Aralık 2025'te başlayan çalışmalarını oy çokluğuyla tamamladığı belirtildi. Tebliğde, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmadığı, ancak katılanların oybirliğiyle karar verildiği ifade edildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen 2026 yılı asgari ücreti, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

NET ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 LİRA OLDU

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23 Aralık 2025 tarihinde yapılan toplantının ardından net asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak açıklamıştı.