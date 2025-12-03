Haberler

Asgari ücret için 5+5+1 formülü

Güncelleme:
Asgari ücret maratonu başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlattı.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı, işçi ve işveren tarafı 5'er üye, hükümet tarafı 1 üye olacak şekilde yeniden düzenlenecek.
  • Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayının ilk yarısında başlayacak ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu yakın zamanda toplanacak.
  • Asgari ücret zammına ilişkin kulislerde yüzde 20 ila yüzde 30 oranları öne çıkıyor ve enflasyon beklentilerine göre net asgari ücret 26.525,60 TL ile 29.398 TL arasında değişebilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri öncesi süreç resmen hızlanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi için önemli bir adım attı.

Mevcut yapıda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin yer aldığı 15 kişilik komisyon, yeni düzenlemeyle değiştirilecek. Bakanlığın gündemindeki 'ara formül'e göre, işçi ve işveren tarafı yine 5'er üye ile temsil edilecek ancak hükümet temsilci sayısı azaltılarak 1'e kadar düşürülecek. Bu düzenleme ile hükümeti temsil eden üyelerin komisyon içindeki hakem rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

TÜRK-İŞ: ÖNCE RESMİ YAZIYI GÖRELİM

TÜRK-İŞ'in komisyona yönelik eleştirilerinin ardından hız kazanan yapı tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü belirterek "Sayın Bakan, komisyonun yapısıyla ilgili bir kararname ya da resmi yazı çıkaracaklarını söyledi. Önce o yazıyı görelim. Başkanlar Kurulu ve yönetimle birlikte değerlendirmemizi o zaman yapacağız. Yazı gelmeden konuşmanın anlamı yok" dedi.Atalay, komisyonun yeniden yapılandırılmasının TÜRK-İŞ'in uzun süredir dile getirdiği bir talep olduğuna da dikkat çekti.

BAKAN IŞIKHAN: KOMİSYON YAKIN ZAMANDA TOPLANACAK

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin çok yakında başlayacağını belirtti. Işıkhan şu açıklamayı yaptı: "Asgari ücreti hükümet değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. İşçi ve işveren konfederasyonlarına resmi yazılarımızı yakında göndereceğiz."

Bakan Işıkhan, komisyonun sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından biri olduğuna vurgu yaparak üç kesimin de sürece katılmasının kritik olduğunu söyledi.

TOPLANTI TARİHİ HENÜZ NET DEĞİL

Komisyon toplantılarının kesin tarihi henüz açıklanmadı. Ancak bakanlığın resmi yazıları göndermeye hazırlandığı belirtilirken, görüşmelerin Aralık ayının ilk yarısında başlaması bekleniyor.

Asgari ücretin belirlenmesinde:

  • 4 aylık enflasyon verileri
  • Kasım ve aralık enflasyon rakamları
  • Ekonomik dengeler
  • İşveren maliyetleri
  • Çalışanların geçim koşulları kritik rol oynayacak.

Bu yıl zam oranı kadar, komisyonun yapısının değişmesi de sürecin en önemli başlığı hâline geldi.

KULİSLERDE HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor. Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı. Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAM

Asgari ücrete 'Gerçekleşen mi yoksa hedef enflasyona göre mi zam yapılacak?' tartışmaları sürerken, öne yüzde 20 ila yüzde 30 zam oranları çıkıyor. Enflasyon beklentileri doğrultusunda bir zam yapılırsa asgari ücret yüzde 20 artışla net 26.525,60 TL olacak. Yüzde 25'ten fazla yapılırsa 27 bin TL'nin üzerine çıkacak. Gerçekleşen enflasyona göre yani yüzde 30 üzerinde bir oranda zam yapılırsa bu rakamı aşacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı TÜFE verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre enflasyon yüzde 1,31 olması bekleniyor. Yıl sonunda ise ekonomistlerin yüzde 31,89 oranında enflasyon bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahmin de yüzde 31 ila yüzde 33 arasında. TCMB'nin ve ekonomistlerin enflasyon beklentilerine göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL'ye yükselecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Önceden fakirlik vardı. şimdi ise fasfakir, tamfakir, hepfakir famfakirlik var.

Haber YorumlarıVatandaş:

Asgari ücreti hükümet belirlemiyor komisyon belirliyor derken ülkenin %60 ını ilgilendiren ücreti 10 kişi mi belirliyor yani :)

Haber YorumlarıSavaş Batan:

özel sektör çalışanlarına banka promosyonları verlimiyor işveren insiyatifin de bu sorun çözülmelidir. Özel sektör de çalışan tüm çalışanlar banka promosylarını alabilmelidir.

Haber YorumlarıAslan Ürkmez:

Milletvekilleri danışmanları başdanışmanları aşçıları şoförleri korumaları hizmetlileri bunlara son verin ülkede fakir insan kalmaz. bir milletvekili aldığı maaş 300 bin olursa o ülke bataklıktan kurtulamaz

