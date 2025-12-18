Haberler

Bakan Işıkhan: 'İşçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyona yansıtacağım'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi kesiminin asgari ücret taleplerini Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunacağını açıkladı. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla işçi sendikalarıyla görüşmeler yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi kesiminin taleplerini Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunacağım" dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Bu çerçevede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise önce işçi tarafını temsil eden TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ardından da HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Burada işçi tarafının asgari ücrete ilişkin görüşlerini alan Işıkhan, söz konusu görüşleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunmak üzere Bakanlık binasına geldi. Işıkhan, burada basın mensuplarına görüşmelere ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"İşçi kesimlerinin tekliflerini aldık"

Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret düzeyini belirlemek amacıyla sosyal diyaloğun gereği işçi sendikalarıyla istişare sürecini sürdürdüklerini belirtti.

TÜRK-İş ve HAK-İş başkanlarıyla olan görüşmelerine değinen Işıkhan, "Burada önemli olan konu benim bu istişare sürecini yönetmemdeki amaç gerçekten şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşçi kesimi masada yok. Olmayabilir. Ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce Türk İş'e giderek Türk-İş Masası'nı kurduk. Hak-İş'e giderek Hak-İş Masası'nı kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldım. Biraz sonra da komisyonumuz biliyorsunuz saat 14.00'te toplanacaktı. Biraz gecikmeli de olsa ben bu toplantıya katılacağım. İşçi sendikalarımızdan almış olduğumuz bu görüşleri komisyonda ben çalışma bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize bunları ifade edeceğim" açıklamasında bulundu.

Işıkhan, asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde birçok parametre olduğunun altını çizerek, "Sizler de biliyorsunuz asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde birçok parametre var. Enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar, vatandaşlarımızın sosyal politika ihtiyaçları, hepsini biz bu komisyonda ele alıp değerlendireceğiz" dedi.

"İşçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak"

İşçi tarafının bir rakam talebi olup olmadığına ilişkin sorulan soruları da yanıtlayan Işıkhan, "Şu an zaten komisyonun toplanma amacı bu. Tüm bunları görüşmemdeki amaç zaten o. TÜRK-İş'in dile getirmiş olduğu bu talepleri biz komisyonda ele alıyoruz ve değerlendiriyoruz. En son görüşmede başkanlarla yaptığım toplantı sonrasındaki tüm verileri alıp şimdi komisyondaki komisyon üyeleriyle de paylaşacağım. Bu yüzden her şey sosyal diyalog ortamında atmosferinde gelişiyor. Ben bundan dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. En azından işçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak. Bu benim zaten en önemli görevlerimden bir tanesi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

