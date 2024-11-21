Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zamma odaklanırken ASAL Araştırma tarafından yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

9-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu.

Anketten yüzde 47.7 ile 28-30 bin TL aralığı çıkarken ankette tüm katılımcılar hesaba katıldığında ise 25 bin TL'nin altının istenmediği kaydedildi.

VATANDAŞ NE İSTİYOR?

İşte anket sonuçları:

Tüm seçmenlere göre; 19-21 bin TL yüzde 3.1, 22-24 bin TL yüzde 6.5, 25-27 bin TL yüzde 19.3, 29-30 bin TL yüzde 47.7 ve 31-33 bin TL yüzde 23.4 oldu.

Sadece asgari ücretlilere sorulduğunda ise 19-21 bin TL yüzde 0.6, 22-24 bin TL yüzde 1.1, 25-27 bin TL yüzde 6.0, 28-30 bin TL yüzde 50.3 ve 31-33 bin TL yüzde 42.0 ortaya çıktı.