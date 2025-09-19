Haberler

ASFAT ve İtalya'nın Magnaghi Havacılık Şirketi Ortak Girişim Sözleşmesi İmzaladı

ASFAT ve İtalya'nın Magnaghi Havacılık Şirketi Ortak Girişim Sözleşmesi İmzaladı
TEKNOFEST İstanbul'da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT A.Ş. ile İtalyan Magnaghi Havacılık firması arasında bakım, onarım ve yenileştirme merkezi kurulması için ortak girişim sözleşmesi imzalandı. Proje, Türkiye'nin havacılık bakım sektöründe önemli bir merkez haline gelmesini amaçlıyor.

TEKNOFEST İstanbul'da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT A.Ş. ile İtalya merkezli Magnaghi Havacılık şirketi arasında 'Ortak Girişim Sözleşmesi' imzalandı. İmzalar ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş ve İtalyan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Paolo Graziano tarafından atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT A.Ş. ile İtalya merkezli Magnaghi Havacılık şirketi arasında 'Ortak Girişim Sözleşmesi' imzalandı. İmza törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.Anlaşma kapsamında ASFAT ve Magnaghi ortak girişimiyle Türkiye'de Bakım, Onarım ve Yenileştirme Merkezi kurulması ön görülüyor. Merkez, öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan askeri platformlara ait iniş takım sistemlerinin bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bu kapsamda ilk faaliyetin ATAK helikopterleri olması planlanıyor.

ASFAT'ın öncülük ettiği projede tüm askeri ve sivil platformlara hizmet vererek uluslararası ölçekte ihracat yapması ve Türkiye'nin havacılık bakım sektöründe önemli bir merkez haline gelmesi amaçlanıyor. Magnaghi, havacılık sektöründe faaliyet gösteren, iniş takımlarının tasarımı, kalifikasyonu, üretimi ve bakımı konusunda uzmanlaşmış bir şirket olarak öne çıkıyor. Ayrıca, havacılık endüstrisine yönelik hava platformları için hidrolik ve elektromekanik cihazlar gibi ilgili alt sistemlerin (ekipman ve bileşenler) geliştirilmesine de odaklanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
