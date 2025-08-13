ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika'ya 54 Milyon Dolarlık İhracat Sözleşmesi İmzaladı

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
