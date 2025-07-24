ASELSAN, IDEF 2025'te Yeni Elektro-Optik Sistemlerini Tanıttı

ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) alanının en iyisi ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile taktik haberleşmede milli çözüm sunan T-Link'in lansmanını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

ASELSAN'ın ilk kez IDEF 2025'te vitrine çıkardığı ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ve taktik haberleşmede milli çözüm sunan T-Link için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün de katılımıyla tanıtım etkinliği düzenlendi. Gök Vatan'ın yıldızları taktik sahada oyun değiştirici büyük bir güç oluşturacak.

Görgün, buradaki konuşmasında, IDEF 2025'in uluslararası fuarlara yakışır şekilde devam ettiğine işaret ederek, fuarın önemli aktivitelerinden bir tanesinin de yeni ürünlerin tanıtılması olduğunu söyledi.

ASELSAN'ın lansmanı gerçekleştirilen kameraların dünyadaki muadillerinden üstün olduğunu belirten Görgün "ASELSAN geliştireceği son kamera bu değil. ASELSAN üstüne koymaya dünyada tercih edilir elektro optik sistemler üretmeye devam edecek. Hava Kuvvetlerimiz için seri üretimine yönelik sözleşmesini imzaladık." ifadelerini kullandı.

Görgün, her iki ürünün de yeni savaş doktrinleri içerisinde faaliyet gösterebileceğinin altını çizerek, "Ürünlerinin her birinin yerli ve milli olarak üretilmesi önemi ayrı. Bu ürünler Çelik Kubbe'nin ana unsurlarından. Ürünler, Çelik Kubbe'deki unsurları birbiriyle entegre edecek, herhangi yanlış kullanıma müsaade etmeden kullanılacak şekilde tasarlandı." dedi.

"ASELFLIR 600 Elektro-Optik kameramız ambargolarla başlayan serüvenin son halkası"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'da daha görmek ve hedefleyebilmek, bütün sistemleri birbirine entegre edebilmek için çalıştıklarını belirterek, "ASELFLIR 600 Elektro-Optik kameramız ambargolarla başlayan serüvenin son halkası. Ambargoları bertaraf etmek için başladığımız kameralarımızdan sonra adeta gök yüzünde uçan teleskop diyebileceğim, mevcut kameralara göre yaklaşık yüzde 30'dan fazla görüş mesafesini ve lazer işaretleme menzilini artırdığımız kameramızı ilk defa uluslararası arenaya çıkardık. Kameramız geçtiğimiz hafta Akıncı platformunda uçuşunu yaptı, seri üretime hazırlandı. Alanında dünya lideri bir kamerayı ordumuzun milletimizin hizmetine sunmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada harp sahasında bütün sistemlerin birbirine entegre çalışması gerektiğine işaret eden Akyol, "T-Link milli imkanlarla geliştirildi. Seri üretimi başlatılan artık sesi değil verileri anlık transfer ettiğimiz, bir uçağımızın radarıyla başka uçağımızın füzesinin ateşlenebileceği bir anlayışı geliştirmeyi başardık." dedi.

ASELFLIR-600, hava platformlarına üstün görüntüleme avantajı sağlayacak

Alanında öncü bir çözüm olan ASELFLIR-600, hava platformlarına üstün görüntüleme ve hedefleme avantajı sağlayacak. T-Link A, C ve M/G sistemleri ise taktik haberleşme alanında milli ve güvenli iletişim altyapısını sahaya taşıyacak.

ASELFLIR 600, yapay zeka entegrasyonu sayesinde hedefleri otomatik algılayıp sınıflandırıyor. ASELFLIR 600, anlık tespitlerle kullanıcıya düşman unsurları hızla belirleme imkanı sunuyor.

Taktik iletişimde milli güç

Taktik iletişimin yerli gücü T-Link, operasyonel sahada ihtiyaç duyulan taktik haberleşme ihtiyaçlarının milli şekilde çözülmesini sağlıyor. T-Link A, parçası olduğu T-Link Terminal Ağı Sisteminin hava unsurlarında yer alıyor. T-Link C, boyut, ağırlık ve güç kısıtı olan insansız platformlar, helikopterler ve kara araçlarında bulunacak. T-Link M/G ise kara platformları, deniz platformları ve komuta kontrol merkezlerinde güvenlik güçlerine üstün bir kabiliyet kazandıracak.

SSB ile T-Link Sözleşmesi

Fuarda Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında yeni nesil teknolojiler arasında yer alan T-Link Sözleşmesi İmza Töreni de gerçekleştirildi.

Milli Data Link (T-Link) Projesi Faz-2 Seri Üretim ve Yaygınlaştırma Sözleşmesi, T-Link Faz-1 Protokolü kapsamında geliştirilen ürünlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda seri üretim ve entegrasyonunu içeriyor.

Yeni nesil taktik haberleşmede çığır açacak sözleşme Görgün ve Akyol tarafından imzalandı. T-Link Sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni yetenekler kazandırılması ve taktik veri bağı alanında dışa bağımlığı azaltılması planlanıyor.