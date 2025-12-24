ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası için sözleşme imzalandı

ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası'nın ortaklık sözleşmesi imzalandı. 1 yıl içinde tamamlanacak fabrikada askeri uygulamalarda kullanılmak üzere 'Kayar Bilezik' (Döner bir sistem ile sabit bir sistem arasında elektrik gücü, sinyal ve veri iletimini kesintisiz olarak sağlayan elektromekanik bir bileşen) üretilecek.

Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün bu tören sadece Antepli bir tesisin, bir yatırımın açılması ve üretime başlamasıyla ilgili sürecin ilk adımlarının atılması töreni değildir. Bunun yanında savunma sanayimizin bugün geldiği nokta itibarıyla Anadolu'da 63 farklı ilde ki 56 ilin savunma sanayi alanında Allah'a çok şükür ihracat yapar konumda olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon ve bizlere verdiği sorumluluklar çerçevesinde tüm ekosistemindeki paydaşlarımızla birlikte ortaya çıkan bu sinerji, bu gayret ve hakikaten bir takım ruhu, bir aile ortamı içinde tüm unsurlarımızla beraber sadece ve sadece ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için en iyisini, en uygununu, en hızlı ve bizim ihtiyacımız olduğu şekilde yerli ve milli üreterek ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra da dost ve müttefik ülkelerle paylaşacak bir vizyonla ve gayretle çalışıyoruz" dedi.

'ASELSAN, SORUMLULUK ALMIŞTIR'

Görgün, Gaziantep'te teknolojik yatırımı yapıyor olmanın anlamlı olduğunu belirterek, "ASELSAN şirketimiz, Savunma Sanayi Başkanlığı'mızın koordinasyonunda üstlendiği sorumlulukları bugüne kadar her zaman en iyi şekilde yerine getirmiştir. Yüksek teknolojik çözümleri, ürünleri ve yetkinliği üretme konusunda öncü şirketlerimizden biri olmuştur. ASELSAN gibi diğer şirketlerimiz de benzer bir anlayışla Savunma Sanayi Başkanlığı'mızın koordinasyonunda birçok ilde, birçok farklı modelle bu kritik yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ve yatırımlarının yapılması konusunda sorumluluk almıştır. Özellikle yaşadığımız deprem felaketinden sonra, depremde hasar gören illerimizde Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda, ana entegratör şirketlerimizin sorumluluğuyla istihdamı oluşturacak, birçok teknolojik üretimi ve yerel üretim yetenekleriyle birleştirecek çalışmaları başlattık ve bugün bunlardan bir tanesini Gaziantep şirketlerimizle beraber imzalıyor olacağız" diye konuştu.

'ATILAN ADIMIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Görgün, yatırım için ilk yönetim kurulu toplantısının da hızlıca yapılacağını ve kararlar alınacağını belirterek, "Tahsis edilen 16 bin metrekarelik alanda oluşturulacak yaklaşık 6 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim hızlıca başlayacaktır. Diğer şirketlerimiz de mutlaka büyük projelerde sorumluluk alarak en iyisini yerine getirecektir. Bu noktada nitelikli iş gücü son derece önemlidir. Antep, 10 milyar dolar ihracat yapmaktadır. 6 organize sanayi bölgesi var. Ayrıca bildiğim kadarıyla 4 üniversitesi, yaklaşık 180 bin üniversite öğrencisi ve 30'a yakın meslek lisesi bulunmaktadır. Girişimci bir ruh, sermaye, milli ruh var. Dolayısıyla savunma sanayiyle katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik her türlü imkan mevcuttur. Teknoloji transferini yapabilecek ve uluslararası alanda ilk 100 firma arasına girmiş şirketimiz orada. Savunma Sanayi Başkanlığımızın gözetimi ve orkestrasyonu da orada. Bu nedenle atılan bu adımın çok önemli ve anlamlı olduğuna inanıyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi imza töreni gerçekleşti.