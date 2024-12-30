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ASELSAN'dan Orta Doğu'ya 42 Milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

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ASELSAN, Orta Doğu'daki bir müşteriyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına yönelik 42 milyon dolarlık bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada "ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BİR AYDA SEKİZ SÖZLEŞME

Şirket Aralık 2024'te yurt içi ve yurt dışı kullanıcılarıyla toplamda 8 ayrı anlaşmaya imza attı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalamıştı.

ASELSAN'dan Orta Doğu'ya 42 Milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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