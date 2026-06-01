ASELSAN ile SSB'den 845 milyon dolarlık güvenli haberleşme sözleşmesi

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile kamu güvenliği haberleşme ve uydu sistemleri tedariki için 845 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2026'dan itibaren başlayacak.

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile uydu haberleşme ve kamu güvenli haberleşme ihtiyaçlarının milli sistemlerle yürütülmesi adına 845 milyon dolarlık kritik sözleşmeler imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada; ASELSAN ile SSB arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik 845 milyon ABD doları tutarında sözleşmeler imzalandığı belirtildi. Mevcut küresel çatışma ortamında daha da önem kazanan güvenlik ağının güçlendirilmesi adına imzalanan sözleşmeler kapsamındaki teslimatların 2026 yılından itibaren gerçekleştirileceği ifade edildi.

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla 1975 yılında kuruldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen telsizler, kriptolu haberleşme sistemleri, taktik saha iletişim çözümleri, uydu ve uzay tabanlı haberleşme projeleri ile kritik altyapılara yönelik güvenli ağ mimarileri; ASELSAN'ın yarım asırlık hikayesinin kilometre taşları oldu.

ASELSAN'ın haberleşme teknolojilerindeki bu güçlü deneyimi, ülkemizi baştan başa saran ÇELİKKUBBE mimarisinin de omurgası olacak. ASELSAN'ın çağın ötesine geçen haberleşme teknolojileri, ÇELİKKUBBE'yi oluşturan tüm sistemlerin anlık ve kesintisiz iletişimini sağlayacak.

ASELSAN, LEO haberleşme uyduları, askeri 5G haberleşme çözümleri, 6G haberleşme teknolojileri ve kuantum bilgi teknolojileri gibi kritik alanlarda çalışmalarına devam ediyor.

