ASELSAN'dan 78,5 Milyon Dolarlık İhracat Sözleşmesi

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle hava savunma sistemleri için toplam 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin uluslararası bir müşterisiyle hava savunma sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 78,5 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
