ASELSAN 2025 İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk 6 ayda doğrudan ve dolaylı 1,3 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN'ın 2025 yılının ilk 6 ayına ait hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 11,3 artarak 53,7 milyar TL'ye ulaştı. Yeni alınan işlerde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2,8 milyar dolar seviyesinde güçlü bir büyüme kaydedildi. İhracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren ASELSAN, ilk 6 ayda doğrudan ve dolaylı 1,3 milyar ABD doları ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirketin bakiye siparişleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 16 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, seri üretim alt yapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlar ve AR-GE harcamaları kesintisiz bir şekilde artmaya devam etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME DEVAM EDİYOR

ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 başında uygulamaya başladığı aselsaneXt Programının olumlu çıktılarını toplamaya ikinci çeyrekte de devam etti. 2025 yılı ilk 6 aylık hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 11,3 büyüyerek 53,7 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu dönemde elde edilen hasılatta hava savunma, elektronik harp, elektro-optik, radar, aviyonik, güvenlik ve silah sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu. Operasyonel verimliliği faaliyetlerinin odağında tutan ASELSAN'ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 100 baz puan artarak yüzde 25 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın faaliyetlerinden oluşturduğu FAVÖK tutarı ise bir önceki döneme kıyasla reel olarak yüzde 15 oranında artış ile 13,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Alınan iş-satışlar oranını 2 yıl üst üste 2 seviyesinde tutmayı başaran ASELSAN, bu alanda yakaladığı ivmeyi 2025 yılının ilk yarısına da taşıdı, sektör ortalaması üzerindeki seyrini korudu.

YATIRIM VE AR-GE HARCAMALARI ARTMAYA DEVAM ETTİ

Yürüttüğü Ar-Ge Proje Sayısında Türkiye Lideri olan ASELSAN'ın ilgili dönemde Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla kıyasen yüzde 42 oranında artarak 572 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İlaveten, seri üretim alt yapılarının güçlendirilmesi amacıyla ASELSAN'ın yatırım harcamaları da bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 100 milyon dolar üzerinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 14,5 olan finansal borçların aktifler içerisindeki payı ise bu dönemde yüzde 12,7'ye geriledi. Ticari borçlar 2024 yılsonuna göre yüzde 21 oranında azaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre net borçta yüzde 38 oranında azalma görüldü. Böylelikle, ASELSAN'ın 2024 yılı ilk yarısında 1,21 olan Net Borç/FAVÖK oranı bu dönem 0,57 seviyesinde gerçekleşti. Şirket böylece, sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyonunu korudu.

KUVVETLİ NAKİT AKIŞI

Ar-Ge ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiği, ticari borcun azaldığı yılın ilk 6 aylık döneminde nakit akışındaki iyileşme hızlandı. ASELSAN'ın 2025 yılının ilk yarısında işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (OCF) 13.635 milyon TL, serbest nakit akışları (FCF) ise 816 milyon TL seviyesi ile pozitif olarak gerçekleşti. Cirosunu, bakiye sipariş tutarını, imzaladığı ihracat sözleşmelerini, karlılığını ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN, 2025 yılının ilk yarısını kuvvetli sonuçlarla geride bıraktı.

AHMET AKYOL: YENİ ÜRÜNLERDEN ELDE ETTİĞİMİZ GELİRLERİ ARTIRIYORUZ

2025 yılı 6 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "2024 yılında uygulamaya başladığımız aselsaneXt programı ile finansal anlamda güçlü bir ivme yakalamıştık. İkinci çeyrek sonuçlarımız, bu ivmeyi 2025 yılının ilk yarısında da sürdürdüğümüzü bir kere daha teyit etti. Reel bazda yüzde 11'in üzerinde artırdığımız ciromuz, 1,3 milyar doları ihracat olmak üzere 2,8 milyar dolarlık yeni sözleşme hacmimiz ASELSAN'ın finansal anlamda ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu ortaya koydu. Bakiye siparişimizin yüzde 30 artışla 16 milyar dolara ulaşması, şirketimizin istikrarlı ve güçlü büyümesini devam ettireceğini ortaya koyuyor. FAVÖK marjımızı yüzde 25'e yükseltirken, Net Borç/FAVÖK oranımızı 0,57 seviyesine düşürerek hem karlılığımızı hem de finansal sağlığımızı güçlendirdik. Bu başarıda üç hususun öne çıktığını söyleyebiliriz: Daha yüksek teknolojili ürünlere odaklanma ve hızlı ürün çıkarma, verimlilik artışı ve millileştirme faaliyetleri. Yeni ürünlerden elde ettiğimiz gelirleri artırıyoruz. Mesela bu yılın ilk 6 ayında 8 yeni ürünü ilk defa envantere verdik. Süreçlerimizde Yapay Zeka entegrasyonu ile yıllık 25 milyon dolar tasarruf sağladık. Personel sayımızdaki önemli artışa rağmen kişi başına ciromuzu yüzde 1,6 oranında iyileştirdik. Tedarikçilerimizle birlikte millileştirdiğimiz ürünlere verdiğimiz siparişlerle de önemli bir maliyet avantajı oluşturduk. Şu hususu özellikle vurgulama isterim: Ar-Ge harcamalarımızı yüzde 42, seri üretime yönelik yatırım harcamalarımızı yüzde 100 oranında artırdığımız, net borcumuzu da azalttığımız bir dönemde hem faaliyetlerden elde edilen nakit akışımızdaki hem de serbest nakit akışımızdaki pozitif gerçekleşme, kapsamlı bir programın başarılı sonuçlarıdır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Nakit Dönüşüm Döngüsünde yaşanan 70 günlük iyileşme, nakit yönetimindeki iyileşmenin bir başka göstergesidir. Bu başarılar, ASELSAN'ın yalnızca bugünü değil, geleceği de finanse edecek bir güce ve disipline sahip olduğunu teyit ediyor" dedi.

'PİYASA DEĞERİMİZ 21 MİLYAR DOLARI AŞTI'

2025 yılının ilk yarısının yalnızca finansal göstergeler açısından değil, stratejik hamleler açısından da son derece verimli geçtiğini kaydeden Akyol, "Katıldığımız IDEF fuarında, yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek 10 yeni ürünümüzü ilk kez sergiledik. Özellikle ÇELİKKUBBE'nin kritik bileşenlerinden biri olacak olan gökyüzündeki elektromanyetik kalkanımız EJDERHA, karadan karaya vuruş yeteneklerine yeni bir soluk getirecek olan GÖKTAN, alanında dünyanın en iyisi olan ASELFLIR-600 gibi sistemlerimiz, uluslararası ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekti. Teknolojideki yetkinliğimiz, finansal performansımız ve dünyada yaşanan son gelişmelerin de etkisiyle bu başarılı tablo ortaya çıktı. ASELSAN'ın Borsa İstanbul'daki değeri de bu başarıları teyit eder nitelikte. 2025 yılı içerisinde ASELSAN, Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükseldi. Şu anda piyasa değerimiz 21 milyar doları aştı. Bu gelişme, yatırımcılarımızın şirketimize olan güveninin ve uzun vadeli potansiyelimize duyulan inancın somut bir göstergesidir. Yılın ikinci yarısında da aynı kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Ar-Ge ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Özellikle hava savunma, radar, akıllı mühimmat, güdüm sistemleri ve elektro-optik gibi kritik alanlarda seri üretim kapasitemizi artıracağız. İhracat odaklı büyüme stratejimizle yeni pazarlara açılacağız. Küresel ölçekte artan güvenlik ihtiyacı ve jeopolitik gelişmeler, savunma sektörünün daha hızlı büyüyeceği bir ortamı oluşturuyor. Ülkeler savunma bütçelerini ciddi oranlarda artırıyor. Mühendislik gücümüz ve stratejik öngörümüzle bu gelişmeleri doğru okuyarak, geleceğin harp ortamında fark yaratacak teknolojilerimizle hem yurt içinde hem de uluslararası alanda güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İMZALANAN SÖZLEŞMELER VE BAKİYE SİPARİŞLER

Hem yurt içinde hem de yurt dışında ASELSAN'ın ürünlerine duyulan yoğun ilgi 2025 yılının ilk yarısında da devam etti. Küresel bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ASELSAN'ın imzaladığı yeni sözleşmeler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yeni sözleşmelerin 1,3 milyar dolar tutarındaki bölümü (yüzde 45'i) doğrudan ve dolaylı ihracat sözleşmelerinden meydana geldi. ASELSAN'ın Bakiye Siparişleri 2025 ilk yarısında 16 milyar dolar seviyesine yükseldi. Tüm bu alanda tarihsel zirveler görüldü.

İMZALANAN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

ASELSAN tarafından yılın ilk iki çeyreğinde imzalanan sözleşmeler ise şu şekilde; "Uluslararası bir müşteri ile imzalanan askeri haberleşme sistemlerinin ihracatına ilişkin sözleşme, uluslararası bir müşteri ile imzalanan deniz platformlarına yönelik; radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin ihracatına ilişkin sözleşme, uluslararası bir müşteri ile imzalanan Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin sözleşme, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak imzalanan elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan yeni nesil Radar Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile imzalanan Demiryolu Sinyalizasyon Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme, Yurt içi bir müşteri ile kara araçları faydalı yüklerinin tedarikine yönelik sözleşme. Uluslararası bir müşteri ile deniz platformlarına yönelik imzalanan radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme, uluslararası bir müşteri ile imzalanan askeri haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme, uluslararası bir müşteri ile imzalanan güdüm kitleri ve haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile imzalanan hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedarikine yönelik sözleşme, BMC Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan kara araçları faydalı yüklerinin tedarikine yönelik sözleşme."